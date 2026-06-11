Воспитанник «Зенита» Александр Коротков перешел в ФК «Урал»
Защитник Александр Коротков стал игроком футбольного клуба «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: ФК «Урал»
Александру Короткову 26 лет. Он является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником академии «Зенита».
Футболист перешел в «Урал» из «Ротора». В прошлом сезоне он провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за «Зенит-2», московские «Родину» и «Велес», владикавказскую «Аланию» и тульский «Арсенал».
«На поле может закрыть целый ряд позиций, но его основная специализация — правый защитник»,— отметили в пресс-службе клуба.
Ранее «Урал» подписал контракт с экс-игроком Медиалиги Ильей Скоропуповым.