Воспитанник «Зенита» Александр Коротков перешел в ФК «Урал»

Защитник Александр Коротков стал игроком футбольного клуба «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

Александру Короткову 26 лет. Он является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником академии «Зенита».

Футболист перешел в «Урал» из «Ротора». В прошлом сезоне он провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за «Зенит-2», московские «Родину» и «Велес», владикавказскую «Аланию» и тульский «Арсенал».

«На поле может закрыть целый ряд позиций, но его основная специализация — правый защитник»,— отметили в пресс-службе клуба.

Ранее «Урал» подписал контракт с экс-игроком Медиалиги Ильей Скоропуповым.

Полина Бабинцева