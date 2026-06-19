Инициативы выгрузили на платформу

АНО «Цифровая экономика» направила в аппарат правительства предложения бизнеса по устранению выявленных правовых пробелов в регулировании платформенной экономики (с ними ознакомился “Ъ”). Базовый закон о платформах еще только должен вступить в силу с 1 октября этого года, но уже становится ясно, что он не закрывает всех проблем быстро развивающегося сектора. В частности, платформы настаивают на локализации юридического присутствия своих зарубежных конкурентов, предлагают создать страховой фонд для защиты интересов потребителей, а также решить вопросы с налоговой непрозрачностью платежей с участием работающих с платформами самозанятых и с правилами дистанционной торговли алкоголем. В Белом доме и в Минэкономики обещают внимательно изучить поступившие инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями по улучшению регулирования платформ, которые АНО «Цифровая экономика» сформулировала вместе с крупнейшими представителями этой отрасли. Соавторами доклада стали Wildberries & Russ (RWB), «Яндекс», «Авито», Объединение потребителей интернет-торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли и Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Наладить обратную связь с бизнесом чиновникам на стратегической профильной сессии, состоявшейся в феврале этого года (см. “Ъ” от 17 февраля), поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Получившийся документ уже направлен в правительство. В аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует в Белом доме регулирование сектора) пояснили “Ъ”, что сейчас ведется подготовка к технической реализации вступающего в силу 1 октября базового закона о платформенной экономике. Одновременно ведется сбор и анализ предложений бизнеса, ведомств и экспертного сообщества по дальнейшему улучшению регулирования отрасли. В Минэкономики также сообщили “Ъ”, что «внимательно изучают» поступившие инициативы.

Среди предложений доклада: закрепить в законе обязательность локализации юридического присутствия иностранных платформ в России (наличие филиала, представительства или уполномоченной организации; требование к минимальному уставному капиталу).

Цель «приземления» — устранение конкурентного неравенства, поскольку иностранные платформы, работающие в РФ, зачастую не соблюдают нормы российского права, отмечается в документе.

Также среди инициатив по части устранения неравных конкурентных условий для отечественных и иностранных игроков — создание службы для рассмотрения обращений потребителей и госорганов по поводу работы платформ и создание страхового фонда для защиты интересов потребителей и государства.

Для решения вопроса о дистанционной торговле алкоголем предлагается создать механизм на основе интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системы (с ее помощью контролируется производство и оборот этилового спирта и алкоголя) и Единой биометрической системы, позволяющей верифицировать возраст и личность гражданина. Это должно позволить удовлетворить устойчивый потребительский спрос при сохранении эффективного госконтроля, считают участники рынка.

Предложено установить, что при дистанционной торговле отказ от товара надлежащего качества возможен только в отношении непродовольственных товаров. Если потребителю была предоставлена возможность осмотра или примерки, то применяются общие правила возврата, а при отказе продавец возвращает стоимость товара за вычетом расходов на доставку.

Отдельный блок посвящен налогообложению работающих через платформы самозанятых граждан.

В докладе отмечается, что сейчас при выдаче чека через платформу не указывается ИНН оператора платформы и не идентифицируется конечный заказчик работ или услуг. Для прозрачности учета доходов самозанятых и указания на фактического заказчика предлагается обязывать указывать в чеке ИНН оператора платформы (в случае его участия в формировании чека). Кроме того, предлагается обязать выдавать чек только на конечного заказчика работ и услуг, а не на оператора платформы (в этом случае сам заказчик должен сообщить ИНН оператору).

По словам источника “Ъ” на рынке, цель этих изменений — убрать «серые схемы», которыми пользуются недобросовестные компании. Сейчас платформы нередко оказываются в чеке формальным получателем оплаты, хотя фактический заказчик услуги — другое лицо. «Это создает путаницу в учете доходов самозанятых и оставляет пространство для злоупотреблений. Указание ИНН оператора или конечного заказчика в чеке закрывает этот пробел: налоговая увидит реальную цепочку, самозанятый будет защищен, а у добросовестных платформ появляется дополнительное подтверждение их легальности»,— поясняет источник.

В АНО «Цифровая экономика» считают, что все предложенное в совокупности с развитием подзаконной нормативной базы «позволит обеспечить сбалансированное, конкурентное и технологически нейтральное регулирование, отвечающее интересам всех участников платформенной экономики». В Минэкономики “Ъ” заверили, что инициативы бизнеса «не останутся без внимания, но будут прорабатываться поэтапно на предмет целесообразности включения их в повестку дальнейшего развития платформенной экономики».

Венера Петрова