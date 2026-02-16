Маркетплейсы входят в обстоятельства

На стратегической сессии по регулированию платформенной экономики у премьер-министра Михаила Мишустина 16 февраля участники обсудили результаты уже проделанной работы по «примирению» банков и маркетплейсов, а также меры, требующие более тонкой «доводки». Как следует из материалов к сессии (есть у “Ъ”), актуальными остаются поиски адекватного регулирования возврата продавцам товаров надлежащего качества, отображения цен в онлайн-торговле, предоставления платформами скидок и выравнивания условий для иностранных и внутренних продавцов. Предложения участников по их решению сделаны, теперь они будут дорабатываться в рамках профильной рабочей группы при правительстве и на площадке администрации президента.

Глава правительства Михаил Мишустин (слева) изучил выстраивание регулирования платформенной экономики — тему курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко (справа) — и согласился с необходимостью тонкой балансировки интересов и рисков для всех участников новой отрасли

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости Глава правительства Михаил Мишустин (слева) изучил выстраивание регулирования платформенной экономики — тему курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко (справа) — и согласился с необходимостью тонкой балансировки интересов и рисков для всех участников новой отрасли

Прогресс в работе над нормативной базой платформенной экономики стал предметом стратегической сессии, которую провел 16 февраля премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что за последние годы оборот электронной торговли вырос почти в шесть раз, основная часть этих продаж приходится на маркетплейсы, сервисы доставки еды и такси, и начало регулированию новой сферы государством положено — с 1 октября 2026 года вступит в силу федеральный закон о платформенной экономике. Он, в частности, определил обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателем за товар и услуги. Однако эта работа (в Белом доме ее курирует «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко) требует продолжения и детализации, так как закон решает не все вопросы.

В декабре 2025 года на совещании у чиновника была достигнута договоренность о привлечении к поиску компромиссов всех заинтересованных сторон (см. “Ъ” от 15 января) — и стратегическая сессия стала своего рода смотром промежуточных итогов этой работы.

Как следует из материалов к мероприятию (есть у “Ъ”), актуальными вызовами для новой отрасли остаются выравнивание баланса интересов участников системы при возврате товаров надлежащего качества, корректировка отображения маркетплейсами цен и предоставление скидок, а также выравнивание условий для иностранных и внутренних поставщиков.

Участники представляли свои подходы к этой проблематике. Минэкономики предлагает четко определить разницу между отказом и возвратом товаров, распространить на онлайн базовые принципы офлайн-торговли: определить перечни товаров, отказ от которых невозможен (продукты питания, лекарства, медизделия) и которые не подлежат возврату.

В ценовой политике ведомство настаивает на единых правилах — стоимость не должна зависеть от средства платежа. Также Минэкономики предлагает определить правила недискриминационного доступа к программам лояльности крупнейших платформ, банков и розницы и обеспечить прозрачность их финансирования.

По словам одного из участников сессии, с этим согласились все стороны. Как отметил по ее итогам Дмитрий Григоренко, регулирование ценообразования сейчас «в стадии согласования» с банками, платформами и продавцами.

Еще один актуальный вопрос — предоставление скидок. По мнению Минэкономики, у продавцов должна быть возможность отказаться от участия в скидочных программах платформ без санкций и штрафов. По словам федерального чиновника, принимавшего участие в совещании, это, так же как и выравнивание условий между трансграничной и внутренней торговлей, решено дополнительно обсудить с банками, ЦБ, ФАС, платформами и другими заинтересованными ведомствами.

Предполагается, что предложения будут дорабатываться в рамках рабочей правительственной группы по платформенной экономике под руководством Дмитрия Григоренко и межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ администрации президента под руководством замглавы АП Максима Орешкина. Как отмечали ранее в аппарате вице-премьера, платформенная экономика стремительно развивается и затрагивает интересы все большей части населения РФ, правительство внимательно относится к этому рынку, и работа по детализации регулирования продолжается. Как сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом совещания, Михаил Мишустин предложил собираться с определенной периодичностью (следующий раз — летом этого года) и обсудить более широкий спектр вопросов платформизации экономики.

Венера Петрова