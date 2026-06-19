Сегодня исполняется 60 лет губернатору Томской области Владимиру Мазуру

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Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Владимир Мазур (справа)

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель президиума Национальной академии наук Республики Беларусь Владимир Караник:

— Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите мне от всей души поздравить вас с вашим знаменательным юбилеем. Я очень благодарен судьбе за то, что она свела меня с вами. Всегда с теплотой вспоминаю наши встречи, которые давали не только массу положительных эмоций, но и колоссальный опыт и новые знания. В этот день я хочу пожелать вам новых побед и достижений, претворения в жизнь самых амбициозных проектов. Пусть все задуманное обязательно реализуется, а все заявленное обязательно исполнится. Вам и вашим близким — здоровья, удачи, счастья, мира и процветания!

Поздравления передает основатель и президент компании «Когнитивные технологии» Ольга Ускова:

— Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! Сибирь всегда воспитывала особых людей. Здесь ценят не громкие слова, а дела. Здесь знают цену труду, дружбе, верности своим принципам и своей земле. И все эти качества в полной мере присущи Вас. Вы служите людям, принимаете непростые решения, но главное, что Вы остаетесь человеком, для которого вера, совесть и уважение к людям являются жизненными ориентирами. Нам очень повезло, что мы можем работать с Вами плечом к плечу в стратегическом проекте томского кластера электроники и беспилотных технологий. Это часть вашей души. Хочу пожелать Вам сил и энергии, чтобы ее хватило на тот размах, который требует Сибирь и требует Россия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»