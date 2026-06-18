Файзуллин: постановление о новых ставках семейной ипотеки выйдет в ближайшие дни

Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с 6% до 10–12%. Соответствующее постановление правительства о дифференцированной ставке выйдет в ближайшие дни, сообщил министр строительства Ирек Файзуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Завтра мы согласительные процедуры проводим с Минфином. Потом вносим в правительство. Постановление, я думаю, что выйдет в субботу, воскресенье или понедельник»,— сказал министр «РИА Новости».

С 1 февраля вступили в силу изменения правил выдачи по семейной ипотеке. Одна семья может взять только один льготный кредит, супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также для получения семейной ипотеки требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними.