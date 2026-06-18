Файзуллин: постановление о новых ставках семейной ипотеки выйдет в ближайшие дни
Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с 6% до 10–12%. Соответствующее постановление правительства о дифференцированной ставке выйдет в ближайшие дни, сообщил министр строительства Ирек Файзуллин.
Ирек Файзуллин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Завтра мы согласительные процедуры проводим с Минфином. Потом вносим в правительство. Постановление, я думаю, что выйдет в субботу, воскресенье или понедельник»,— сказал министр «РИА Новости».
С 1 февраля вступили в силу изменения правил выдачи по семейной ипотеке. Одна семья может взять только один льготный кредит, супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также для получения семейной ипотеки требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними.
Изменения по программе «Семейная ипотека» обсуждаются давно. Так, в сентябре 2025 года в Госдуме рассматривалось изменение ставок по «Семейной ипотеке» при рождении первого, второго и третьего ребенка, где для третьего ребенка ставка могла снизиться до 2%, для второго остаться на уровне 6%, а для первого — увеличиться до 10–12%. В то же время Минфин уже в конце 2025 года рассматривал возможность отказа от единой ставки, предлагая для семей с одним ребенком увеличить процентную ставку до 12%, а для семей с двумя и более детьми снижать её.
Продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года было ожидаемым для участников рынка, поскольку эта программа играет ключевую роль в поддержании спроса на жилье после завершения массовой льготной ипотеки. В 2025 году предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 637 млрд рублей на реализацию этой программы. В целом, по итогам 2024 года, «Семейная ипотека» стала самой востребованной ипотечной программой, составив около 40% от всех ипотек.