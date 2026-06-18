CENTCOM объявил о снятии морской блокады с Ирана

Центральное командование армии США (CENTCOM) объявило о снятии морской блокады с иранских портов по приказу президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении управления в X.

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«Американские военные не препятствуют транзиту судов в иранские порты Персидского и Оманского заливов или из них»,— указывает CENTCOM. Отмечается, что корабли американского флота по-прежнему останутся в этом районе, чтобы убедиться в том, что «все аспекты соглашения соблюдаются в полной мере».

Сегодня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Скриншот документа с подписью Дональда Трампа опубликовал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Документ согласовали в электронном виде.

С этого момента стороны будут вести переговоры по заключению окончательного соглашения в течение 60 дней, срок могут продлить по обоюдному согласию. В тексте документа закреплено одно из главных требований американской стороны — отказ Ирана от разработки или покупки ядерного оружия.