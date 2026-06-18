Июньский бонд

Золотодобывающая компания «Полюс» провела третье за неделю размещение юаневых облигаций. Эмитент постепенно увеличивает срочность заимствований в иностранной валюте, попутно диверсифицируя спрос со стороны разных групп инвесторов. В последнее время частота подобных размещений выросла, в том числе за счет выхода на рынок «Газпрома», «Норильского никеля», «Эн+». Это связано как с возросшим интересом инвесторов к валютным инструментам, так и спросом эмитентов на снижение стоимости заимствований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

18 июня «Полюс» закрыл книгу заявок по размещению семилетних юаневых облигаций (с офертой через пять лет). Всего за неделю он стал третьим выпуском облигаций золотодобывающей компании в китайской валюте. Спрос на бумаги превысил объем первоначального размещения (1 млрд CNY), что позволило увеличить объем размещения до 1,6 млрд CNY, оценивает источник “Ъ” на фондовом рынке. При этом ставка купона была снижена с 8% годовых до 7,8% годовых.

В предыдущих двух размещениях, проходивших в рамках ускоренного сбора заявок, инвесторам были также предложены семилетние облигации, но с офертой через 3,5 и 4 года. Суммарный объем размещения этих бумаг составил 3,3 млрд CNY, а ставка купона — 7,85% годовых. Эти выпуски были ориентированы на ограниченный круг инвесторов — по данным Московской биржи, в одном случае прошли пять сделок, в другом — две сделки.

Как отмечает глава УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, новый выпуск «Полюса» позволяет зафиксировать довольно высокую доходность в юанях (8,1% годовых к погашению) на длинный срок.

Причем по этому выпуску есть «небольшая премия к среднему уровню доходности по юаневым облигациям наивысшего кредитного качества (с рейтингом ААА)», указывает эксперт.

«Интерес инвесторов к облигациям в юанях мог быть связан с его слабостью по отношению к рублю и с возможностью получить дополнительный доход в результате ожидаемой девальвации российской валюты в средне- и дальнесрочной перспективе»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Однако более длинные, чем в среднем по рынку, долговые бумаги ограничили спрос инвесторов. В частности, портфельный управляющий УК «Первая» Артур Копышев рассказал, что, несмотря на интересную относительно аналогичных выпусков доходность, они не участвовали в размещении. «Выпуск несет довольно высокий рыночный риск, мы предпочитаем выпуски покороче»,— отметил он.

В целом после майских праздников отмечается возросшая активность компаний по размещению юаневых бондов. На прошлой неделе «Норильский никель» привлек 3 млрд CNY, разместив четырехлетний выпуск бондов с купоном 7,6% годовых. В конце мая аналогичную сумму привлек «Газпром Капитал», также по четырехлетним бондам. На 19 июня запланирован сбор книги заявок по двухлетнему выпуск в юанях «Эн+ Гидро» с ориентиром по купону 8,75–9% годовых.

Участники рынка отмечают несколько факторов роста рынка юаневых облигаций.

Начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров к ним относит потребность экспортеров в валютном фондировании, а также интерес инвесторов к инструментам валютной диверсификации. Кроме того, стоимость привлечения в юанях для качественных заемщиков остается привлекательной. Дополнительным положительным фактором является более широкая база инвесторов.

«Если долларовые облигации сегодня в значительной степени ориентированы на розничных инвесторов, то рынок юаневых облигаций интересен одновременно банкам, управляющим компаниям, семейным фондам и частным инвесторам»,— отмечает господин Джабаров. Это позволяет эмитентам привлекать «более крупные объемы», отмечает он.

Поэтому участники рынка ожидают в ближайшее время роста активности новых эмитентов. По оценке аналитика долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимира Василенко, спрос заемщиков, ведущих международную деятельность с расчетами в юанях, будет оставаться высоким как минимум до тех пор, пока сохраняется многократный разрыв между рублевыми и валютными ставками. Эдуард Джабаров допускает удлинение сроков новых выпусков, которое затронет прежде всего крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством.

Виталий Гайдаев