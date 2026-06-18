Власти Ирана сообщили о нормализации судоходства в южных портах
В южных портах Ирана восстановлено движение коммерческих судов, но есть некоторые ограничения. Как сообщил иранскому изданию ISNA секретарь Ассоциации судоходства Ирана Масуд Полмех, морской транзит вернулся к стандартной работе, но Ормузский пролив еще остается под наблюдением Вооруженных сил Ирана. Все суда должны согласовывать проход с КСИР.
«На данный момент в рамках нормализованной программы три крупных судна, перевозящих жизненно важные зерно и сырьевые товары, вошли в наши порты, а два сверхкрупных перевозчика нефти успешно покинули порты, — пояснил господин Полмех. — Кроме того, региональные фидеры и коммерческие суда соседних прибрежных государств Персидского залива и Оманского моря теперь проходят без препятствий».
Сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что иранцы вторую ночь не обстреливали суда, а военные США пропустили более дюжины кораблей через блокаду.
В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Это позволит обеим странам начать переговоры о ядерной программе и других вопросах. Текст документа опубликовал президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Нормализации судоходства в Ормузском проливе предшествовала блокада, введенная Ираном в ответ на военную операцию США и Израиля 28 февраля 2026 года. Этот пролив является ключевым маршрутом для мировых поставок нефти и СПГ, и его блокировка привела к серьезным экономическим последствиям и росту цен на нефть. Иран предлагал странам «Ормузский пакт» для регулирования прохода, изначально разрешив транзит только для «дружественных» судов, а с «нейтральных» стран взимая плату. Сообщения о проходе судов через пролив начали появляться уже в апреле, несмотря на продолжающуюся блокаду США.
Ситуация на Ближнем Востоке усугубила опасения по поводу безопасности судоходства, что заставило некоторые суда притворяться российскими или китайскими, чтобы избежать возможных ударов. ЕС также предпринимал попытки урегулировать ситуацию, обсуждая с Ираном условия прохода судов. В мае стало известно, что Иран намерен ввести собственную систему страхования для проходящих судов и взимать плату за использование оптоволоконных кабелей на дне пролива. Эти действия вызывали недовольство США, которые считали, что такие меры подрывают переговорный процесс.