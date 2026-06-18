Белый дом передал Конгрессу текст соглашения с Ираном

Текст временного мирного соглашения США и Ирана направлен президентом США Дональдом Трампом в Конгресс. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с документом.

Сообщается, что условия документа под названием «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки» соответствуют тем, что были ранее объявлены американской и иранской сторонами. Он начинается с заявления о немедленном и постоянном прекращении боевых действий между сторонами на всех фронтах, включая Ливан.

Документ также подтверждает снятие американской блокады иранских портов в течение 30 дней и то, что Иран гарантирует безопасность транзита торговых судов через Ормузский пролив без взимания платы в течение 60 дней.

Стороны, в соответствии с документом, обязуются провести переговоры по заключению окончательного соглашения в течение 60 дней и могут продлить этот срок по взаимному согласию.

Документ, как подчеркивает Reuters, подписан обеими сторонами и засвидетельствован Пакистаном в качестве посредника. Ранее представители Конгресса выражали озабоченность тем, что им не предоставили текст документа даже после того, как он был зачитан журналистам представителями администрации господина Трампа.