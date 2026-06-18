Белый дом передал Конгрессу текст соглашения с Ираном
Текст временного мирного соглашения США и Ирана направлен президентом США Дональдом Трампом в Конгресс. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с документом.
Сообщается, что условия документа под названием «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки» соответствуют тем, что были ранее объявлены американской и иранской сторонами. Он начинается с заявления о немедленном и постоянном прекращении боевых действий между сторонами на всех фронтах, включая Ливан.
Документ также подтверждает снятие американской блокады иранских портов в течение 30 дней и то, что Иран гарантирует безопасность транзита торговых судов через Ормузский пролив без взимания платы в течение 60 дней.
Стороны, в соответствии с документом, обязуются провести переговоры по заключению окончательного соглашения в течение 60 дней и могут продлить этот срок по взаимному согласию.
Документ, как подчеркивает Reuters, подписан обеими сторонами и засвидетельствован Пакистаном в качестве посредника. Ранее представители Конгресса выражали озабоченность тем, что им не предоставили текст документа даже после того, как он был зачитан журналистам представителями администрации господина Трампа.
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Подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном состоялось 17 июня 2026 года в удаленном формате, хотя изначально планировалась очная встреча в Швейцарии 19 июня. Документ, получивший название Исламабадское соглашение о взаимопонимании, вступил в силу немедленно, положив начало 60-дневному периоду переговоров по более широкому соглашению. Иранский МИД предупредил о возможности аннулирования меморандума в случае невыполнения его условий.
Одним из ключевых результатов меморандума стало немедленное открытие Ормузского пролива Ираном и снятие морской блокады со стороны США. Тем не менее, по данным агентства Fars, Трамп ложно заявлял, что Иран уничтожит свои ядерные материалы, тогда как информированные источники утверждают, что этого условия нет в меморандуме. Также ранее сообщалось, что Иран, по данным иранских СМИ, передал Вашингтону доработанный проект соглашения, а президент Ирана Масуд Пезешкиан публиковал скан меморандума с США с подписью американского президента Дональда Трампа.