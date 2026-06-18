Воронежца оставили на свободе после призывов к сбору «дружины националистов»

Условный срок получил уроженец Анны в Воронежской области за призывы к экстремистской деятельности. Следствие считает, что в 2024 году он разместил в соцсети «ВКонтакте» аудиокомментарий, в котором побуждал «к организации дружины с целью оказания противодействия, в том числе и с использованием насильственных действий, группе, выделенной по этническому и национальному признакам». Об этом рассказали в Аннинском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении аннинца возбудили по ч. 2 ст. 280 (до пяти лет лишения свободы). В судебном заседании он согласился с предъявленным обвинением и признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Суд назначил обвиняемому 1 год и 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Также осужденному на год запрещено администрировать сайты, форумы, группы и чаты в соцсетях.

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал о вынесении приговора 68-летней жительнице Воронежа, которую признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Женщине назначили штраф в размере 350 тыс. руб.

Денис Данилов