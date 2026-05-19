За призывы к экстремизму и оправдание терроризма жительница Воронежа отделалась штрафом

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 68-летней жительницы Воронежа Елены Дядищевой. Она признана виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ соответственно). Об этом сообщается на сайте суда.

Ей назначено наказание в виде штрафа в 350 тыс. руб. с дополнительным запретом на администрирование сайтов и страниц в интернете сроком на год. Подсудимая полностью признала вину и содействовала расследованию.

Как установлено, в июле 2024 года подсудимая разместила в мессенджере Telegram комментарий к публикации об осуждении режиссера Евгении Беркович, содержащий призывы к насильственным действиям в отношении представителей судебной власти. Сообщение было доступно неопределенному кругу лиц, подчеркивают следователи.

Кроме того, в январе 2025 года она оставила комментарий к посту об атаке беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод 24 января. В нем, по версии суда, содержались признаки оправдания террористической атаки и причиненного предприятию ущерба.

В начале месяца белгородца приговорили к пяти годам лишения свободы за комментарии «в одном из мессенджеров», содержащие оправдание и пропаганду терроризма.

