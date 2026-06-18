Positive Technologies представила ИИ-помощника PT Naira
Компания Positive Technologies разработала ИИ-помощника PT Naira, который ускоряет рутинную работу специалистов по кибербезопасности и снижает порог входа для начинающих специалистов, следует из пресс-релиза (есть у «Ъ»).
В пилотных проектах с помощью PT Naira расследование инцидентов ускоряется на 50–60%, а время на подготовку правил для систем управления событиями и инцидентами при работе с PT Naira сокращается «до десятков минут».
Сложный отчет сканера уязвимостей (PT BlackBox Scanner) с помощью PT Naira можно превратить в план действий: объяснить суть найденных уязвимостей и дать конкретные рекомендации по их исправлению.
Кроме того, PT Naira помогает снизить риск человеческой ошибки. ИИ-помощник может предупредить аналитика о том, что внешне легитимный процесс на самом деле ведет себя аномально, а это, в свою очередь, может свидетельствовать об инсайдерской атаке.
Разработка Positive Technologies вписывается в общий тренд автоматизации рутинных операций в кибербезопасности с помощью искусственного интеллекта. ИИ признан стратегическим партнером, который берет на себя рутинные задачи, высвобождая человеческие ресурсы для более сложных проектов. Этот подход, по мнению экспертов, является логичным шагом для российских организаций в условиях кадрового дефицита, поскольку ежегодный недостаток специалистов в области информационной безопасности составляет 18 тысяч человек.
Одним из ключевых факторов, стимулирующих развитие ИИ в кибербезопасности, является увеличивающаяся сложность кибератак и рост киберпреступности. Злоумышленники активно используют ИИ для таких целей, как составление текстов для фишинговых рассылок, создание вредоносных страниц и автоматизация атак. В ответ, специалисты по кибербезопасности также внедряют ИИ для автоматизации рутинных процессов, поиска аномалий и создания защитных платформ. Этот процесс формирует новую реальность, где ИИ-агенты защитников противостоят ИИ-агентам атакующих.