Positive Technologies представила ИИ-помощника PT Naira

Компания Positive Technologies разработала ИИ-помощника PT Naira, который ускоряет рутинную работу специалистов по кибербезопасности и снижает порог входа для начинающих специалистов, следует из пресс-релиза (есть у «Ъ»).

В пилотных проектах с помощью PT Naira расследование инцидентов ускоряется на 50–60%, а время на подготовку правил для систем управления событиями и инцидентами при работе с PT Naira сокращается «до десятков минут».

Сложный отчет сканера уязвимостей (PT BlackBox Scanner) с помощью PT Naira можно превратить в план действий: объяснить суть найденных уязвимостей и дать конкретные рекомендации по их исправлению.

Кроме того, PT Naira помогает снизить риск человеческой ошибки. ИИ-помощник может предупредить аналитика о том, что внешне легитимный процесс на самом деле ведет себя аномально, а это, в свою очередь, может свидетельствовать об инсайдерской атаке.