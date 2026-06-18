В Свердловской области задержали обвиняемых в убийстве бизнесменов в 1996 году
Сотрудники Росгвардии в Свердловской области задержали двух мужчин, обвиняемых в убийствах предпринимателей в 1996 году. Ими оказались 61-летний житель Североуральска и 62-летний житель ХМАО-Югры. Следствие в ближайшее время обратится в суд с просьбой арестовать фигурантов, сообщила пресс-служба СКР по региону.
По данным следствия, обвиняемые в 1996 году спланировали убийство знакомого предпринимателя из Североуральска. Последний с крупной суммой денег ехал на машине в Екатеринбург для закупки товаров. Злоумышленники дождались, когда он будет проезжать Пригородный район Свердловской области, под надуманным предлогом остановили машину, а затем убили коммерсанта и забрали деньги. В СКР уточнили, что преступники действовали втроем, однако третий подельник скончался.
Второй эпизод вменяют только жителю Североуральска и погибшему подельнику. Они заманили бизнесмена в машину и вывезли его в лес, где ограбили и застрелили жертву.
Следователи провели обыски в домах фигурантов и изъяли огнестрельное оружие. Обвиняемых также проверяют на предмет совершения ими других преступлений.
Задержания по делам 1990-х годов, включая убийства предпринимателей, не являются единичным случаем. В этот период в России происходило множество преступлений, связанных с переделом сфер влияния, рэкетом и криминальными войнами. Среди жертв часто оказывались бизнесмены.
Подобные задержания и расследования давних преступлений периодически происходят в различных регионах. Например, в последние годы были вынесены приговоры по делам о преступлениях, совершенных в 1990-е годы в Томске, Уфе и Оренбурге, где также фигурировали убийства бизнесменов, часто связанные с деятельностью организованных преступных групп и контролем над коммерческой деятельностью. Эти дела показывают, что расследование таких преступлений может продолжаться десятилетиями.