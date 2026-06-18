Воронежский суд не арестовал фигурантку дела о гибели подростка на катамаране

Лискинский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу индивидуальной предпринимательницы (ИП), в отношении которой возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка на водоеме. Об этом сообщили в суде. Молодой человек утонул после прыжка с катамарана, который предоставила ИП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 12 июня на пляже в Лисках. По данным следствия, катамаран напрокат взяли трое молодых людей. Они отплыли от берега и начали прыгать в воду. После очередного прыжка юноша начал тонуть. Его вытащили на берег находившиеся рядом взрослые, но прибывшие медики не смогли спасти подростка.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», СКР установил, что у предоставившей катамаран ИП «в учредительных документах не был предусмотрен данный вид экономической деятельности», а у отдыхавшей компании не было спасательных жилетов.

Ходатайство о заключении задержанной в СИЗО мотивировали тем, что женщина «может скрыться от органов предварительного следствия и суда», стремясь избежать наказания.

«Кроме того, у органов предварительного следствия имеются основания полагать, что она может и дальше продолжить заниматься преступной деятельностью, может оказывать давление на потерпевшую, родственников погибшего, свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу»,— говорится в сообщении суда.

В заседании прокурор счел ходатайство следователя необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Суд также принял во внимание, что женщина ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении двух малолетних детей, страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы.

Денис Данилов