Эти ноги – кого надо ноги

В английском языке для спутниц жизни футболистов есть специальная аббревиатура WAG — wives and girlfriends, то есть жены и подруги. Русская версия ЖиП звучит ужасно. Нельзя же, в самом деле, так обзывать моделей, актрис, инфлюенсерш с тысячами и миллионами подписчиков. В связи с проходящим сейчас чемпионатом мира по футболу “Ъ” собрал женскую сборную мира — жен и подруг участников состязания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджина Родригес с партнером Криштиану Роналду и детьми празднует победу клуба «Аль-Наср» в саудовской Про-лиге. 21 мая 2026 года

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Джорджина Родригес с партнером Криштиану Роналду и детьми празднует победу клуба «Аль-Наср» в саудовской Про-лиге. 21 мая 2026 года

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Текст: Алексей Алексеев

Джорджина Родригес Правильнее ее имя произносить как Хеорхина, но в русскоязычных спортивных СМИ закрепился английский вариант имени. Джорджина Родригес появилась на свет в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но выросла в Испании, в городе Хака. Детство было не самым лучшим. Ее отец, бывший футболист, занимался наркоторговлей. С 2003 по 2013 год он отбывал срок в испанских тюрьмах, после чего был выслан в Аргентину. Ему был пожизненно запрещен въезд в Испанию. Джорджина работала помощником продавца в бутике Gucci в Мадриде. В один из летних дней 2016 года в магазин вошел Криштиану Роналду, звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии. Впоследствии оба утверждали, что это была любовь с первого взгляда. Для Роналду это вообще был очень удачный год. Чемпионом Европы в 2016 году впервые в истории стала португальская сборная. После встречи в магазине Криштиану и Джорджина еще раз случайно столкнулись на каком-то мероприятии. После чего стали видеться неслучайно. В ноябре 2017 года у них родилась дочь Алана Мартина. В апреле 2022-го — Белла Эсмеральда. Ее брат-близнец Анхель погиб во время родов. У Роналду есть еще трое детей. Криштиану Роналду-младший появился на свет в 2010 году (имя матери широкой публике неизвестно). Ева и Матео родила суррогатная мать в США в 2017-м. Джорджина относится к этим троим детям как к собственным. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший ассистент продавца Джорджина Родригес на красной дорожке Венецианского фестиваля. 2023 год Фото: Yara Nardi / Reuters Джорджина Родригес с Матео, сыном Криштиану Роналду, на трибуне перед матчем Португалии с Грузией на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Португалия проиграла 0:2, Роналду получил желтую карточку Фото: Bernadett Szabo / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Бывший ассистент продавца Джорджина Родригес на красной дорожке Венецианского фестиваля. 2023 год Фото: Yara Nardi / Reuters Джорджина Родригес с Матео, сыном Криштиану Роналду, на трибуне перед матчем Португалии с Грузией на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Португалия проиграла 0:2, Роналду получил желтую карточку Фото: Bernadett Szabo / Reuters Джорджина Родригес — модель, инфлюенсер, бизнесвумен, героиня трех сезонов реалити-шоу Netflix «Я, Джорджина». Роналду долгое время не торопился официально регистрировать отношения. Он объяснял это то напряженным графиком, то необходимостью обоим почувствовать, что нужный момент настал. Через девять лет после знакомства, 11 августа 2025 года, Джорджина объявила о помолвке в своем аккаунте в соцсети. У нее, кстати, около 74 млн подписчиков, больше, чем у любой другой жены или подруги футболиста. Сообщение о помолвке сопровождалось фотографией кольца с громадным бриллиантом. Возможно, на необходимость заключить официальный брак повлиял переезд пары в Саудовскую Аравию в связи с переходом Роналду в клуб «Ан-Наср». Свадьба, по словам Роналду, состоится в сентябре 2026 года. Футболист надеется, что прибудет на свадебную церемонию с Кубком мира ФИФА.

Фотогалерея Золотой мальчик Португалии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной Фото: JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

На фото: на телешоу Herman SIC Фото: Alfredo Rocha / WireImage В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Darren Walsh / Action Images / Reuters Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия Фото: AP / Ivan Sekretarev В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции Фото: AP / Matt Dunham Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008) Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы Фото: Reuters / Sergio Perez За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась Фото: Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим Фото: Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год Фото: Mark Thompson / Getty Images C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт Фото: Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год Фото: Reuters / Rafael Marchante В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год Фото: Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images «Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»

В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира Фото: Reuters / Molly Darlington С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей Фото: Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год Фото: Laura Lezza / Getty Images В 2020 году издание Forbes назвало Криштиану Роналду первым в истории футболистом — долларовым миллиардером Фото: @cristiano 30 декабря 2022 года было объявлено о подписании контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии «Ан-Наср». СМИ сообщали, что зарплата футболиста составила €200 млн в год Фото: Al Nassr FC / Anadolu Agency / Getty Images Вместе с клубом выиграл Кубок арабских чемпионов в сезоне 2023/2024 Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Болельщики сборной Португалии с портретом Криштиану Роналду Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Следующая фотография 1 / 24 Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной Фото: JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

На фото: на телешоу Herman SIC Фото: Alfredo Rocha / WireImage В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Darren Walsh / Action Images / Reuters Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия Фото: AP / Ivan Sekretarev В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции Фото: AP / Matt Dunham Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008) Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы Фото: Reuters / Sergio Perez За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась Фото: Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим Фото: Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год Фото: Mark Thompson / Getty Images C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт Фото: Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год Фото: Reuters / Rafael Marchante В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год Фото: Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images «Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»

В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира Фото: Reuters / Molly Darlington С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей Фото: Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год Фото: Laura Lezza / Getty Images В 2020 году издание Forbes назвало Криштиану Роналду первым в истории футболистом — долларовым миллиардером Фото: @cristiano 30 декабря 2022 года было объявлено о подписании контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии «Ан-Наср». СМИ сообщали, что зарплата футболиста составила €200 млн в год Фото: Al Nassr FC / Anadolu Agency / Getty Images Вместе с клубом выиграл Кубок арабских чемпионов в сезоне 2023/2024 Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Болельщики сборной Португалии с портретом Криштиану Роналду Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Смотреть

Антонелла Рокуццо Она родилась в аргентинском городе Росарио в семье владельца сети супермаркетов Unico Хосе Рокуццо. Антонелле было девять лет, когда ее двоюродный брат Лукас Скалья познакомил ее со своим другом и товарищем по футбольной команде Лионелем Месси. Кстати, мать Лионеля подрабатывала кассиршей в супермаркете Unico. Месси еще в детские годы заявлял, что женится на Антонелле. Но в 13 лет он уехал в Испанию — в молодежную академию клуба «Барселона». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Антонелла Рокуццо Фото: Romain Maurice / Getty Images Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Свадебная фотография. 2017 год Фото: Marcos Brindicci / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Антонелла Рокуццо Фото: Romain Maurice / Getty Images Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Свадебная фотография. 2017 год Фото: Marcos Brindicci / Reuters Антонелла некоторое время встречалась с другим молодым человеком. Об отношениях Месси и Рокуццо стало известно в 2009 году, до этого они несколько лет скрывали общение. В 2012-м у пары родился первый сын — Тиаго, 2015-м второй — Матео. Пара поженилась 30 июня 2017 года в родном городе Росарио. В 2018-м у них родился третий сын — Чиро. Месси говорил, что в планах семьи — четвертый ребенок. На теле главной звезды сборной Аргентины есть татуировки, посвященные семье и ей самой. Кисти рук младенца и имя «Тиаго», имя «Матео», дни рождениях троих детей, «глаз Антонеллы» и «губы Антонеллы». Антонелла Рокуццо — инфлюенсер, модель и бизнесвумен. Годовой заработок ее мужа примерно вдвое меньше заработка Роналду ($140 млн против примерно $300 млн, в обоих случаях с учетом доходов от рекламы), а сама она по числу подписчиков в соцсетях примерно вдвое уступает Джорджине Родригес — их 39 млн.

Фотогалерея Лионель Месси и его достижения в футболе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды Фото: из личного архива Лионеля Месси В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил Фото: AP / Bas Czerwinski «Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»

В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром Фото: Reuters В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время Фото: AP / Luca Bruno Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду Фото: AP / David Ramos «Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча Фото: AP / Emilio Morenatti С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании Фото: AP / Manu Fernandez «Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»

Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра) Фото: AP / Luca Bruno «Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем» Фото: AP / Jon Super В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет Фото: Reuters «Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»

C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились Фото: Reuters «Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»

На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год Фото: AP / Victor R. Caivano «До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола» Фото: Reuters На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов Фото: Manu Fernandez / AP 1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах Фото: Albert Gea / Reuters В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей Фото: Victor R. Caivano / AP 25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды Фото: Joan Monfort / AP За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах Фото: Manu Fernandez / Pool / AP В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021 Фото: Amanda Perobelli / Reuters В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет Фото: Albert Gea / Reuters Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар Фото: Laurent Cipriani / AP В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. После первенства он покинул ПСЖ и в июле 2023 года подписал контракт с американской командой «Интер Майами» Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters 30 октября 2023 года Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». Приз достался ему за подвиги на катарском чемпионате мира Фото: Michel Euler / AP Следующая фотография 1 / 24 «Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды Фото: из личного архива Лионеля Месси В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил Фото: AP / Bas Czerwinski «Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»

В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром Фото: Reuters В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время Фото: AP / Luca Bruno Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду Фото: AP / David Ramos «Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча Фото: AP / Emilio Morenatti С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании Фото: AP / Manu Fernandez «Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»

Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра) Фото: AP / Luca Bruno «Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем» Фото: AP / Jon Super В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет Фото: Reuters «Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»

C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились Фото: Reuters «Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»

На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год Фото: AP / Victor R. Caivano «До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола» Фото: Reuters На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов Фото: Manu Fernandez / AP 1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах Фото: Albert Gea / Reuters В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей Фото: Victor R. Caivano / AP 25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды Фото: Joan Monfort / AP За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах Фото: Manu Fernandez / Pool / AP В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021 Фото: Amanda Perobelli / Reuters В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет Фото: Albert Gea / Reuters Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар Фото: Laurent Cipriani / AP В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. После первенства он покинул ПСЖ и в июле 2023 года подписал контракт с американской командой «Интер Майами» Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters 30 октября 2023 года Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». Приз достался ему за подвиги на катарском чемпионате мира Фото: Michel Euler / AP Смотреть

Бруна Бьянкарди Это уже вторая девушка нападающего бразильского клуба «Сантос» Неймара, ставшая знаменитой. В 2012 году Неймар начал встречаться с бразильской актрисой, моделью и телеведущей Бруной Маркезини. Пара неоднократно расставалась, снова сходилась, пока окончательно не прекратила отношения в 2014-м. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бруна Бьянкарди Фото: Stephane Mahe / Reuters Бруна Бьянкарди и ее партнер Неймар смотрят бой за вакантный титул чемпиона мира по боксу по версии IBO в среднем весе между британцем Крисом Юбэнком-младшим и поляком Камилом Шереметой. Kingdom Arena, Эр-Рияд, 2024 год Фото: Richard Pelham / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Бруна Бьянкарди Фото: Stephane Mahe / Reuters Бруна Бьянкарди и ее партнер Неймар смотрят бой за вакантный титул чемпиона мира по боксу по версии IBO в среднем весе между британцем Крисом Юбэнком-младшим и поляком Камилом Шереметой. Kingdom Arena, Эр-Рияд, 2024 год Фото: Richard Pelham / Getty Images С Бруной Бьянкарди Неймар начал встречаться в 2021-м. Но в соцсетях об этом стало известно только в 2022 году. Как и в случае с первой Бруной, Бянкарди и Неймар расходились и снова сходились, снова расходились и снова сходились. В октябре 2023 года у них родилась дочь Мэви, в июле 2025-го появилась на свет вторая дочь — Мэл. У Неймара есть еще двое детей — сын Дави Лукка (его родила в 2011 году инфлюенсер и предпринимательница Каролина «Кароль» Дантас) и Хелена (родилась в 2024 году, мать — модель Аманда Кимберли). 16 июня 2026 года Бруна Бьянкарди сообщила в соцсети (у нее 15,2 млн подписчиков), что устроила вечеринку в связи с тем, что выяснила пол будущего, пятого ребенка Неймара. Это будет девочка.

Тейлор Уорд Она родилась в Манчестере в семье бывшего игрока английской премьер-лиги Эшли Уорда и дизайнера и звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» Доун Уорд. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тейлор Уорд Фото: Hoda Davaine / Dave Benett / Getty Images Тейлор Уорд с мужем Риядом Махрезом празднует победу клуба «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА. 2023 год Фото: Murad Sezer / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Тейлор Уорд Фото: Hoda Davaine / Dave Benett / Getty Images Тейлор Уорд с мужем Риядом Махрезом празднует победу клуба «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА. 2023 год Фото: Murad Sezer / Reuters В 2020 году Тейлор Уорд начала встречаться с игроком клуба «Манчестер Сити», капитаном сборной Алжира Риядом Махрезом. В июне 2021-го, когда они вместе отдыхали на греческом острове Миконос, Махрез сделал ей предложение. В январе 2022 года они провели религиозную брачную церемонию, в июле у них родилась дочь Мила, в сентябре 2023-го они официально зарегистрировали свой брак в Лондоне, в июле 2024 года — сыграли роскошную свадьбу на берегу озера Комо. Тейлор — модель, инфлюенсер, героиня документального телесериала «Замужем за игрой» — о женах и подругах футболистов. После перехода Махреза в клуб «Аль-Ахли» в 2023 году Тейлор вместе с мужем переехала в Саудовскую Аравию. В ноябре 2025-го у них родился второй ребенок — сын Хайри.

Мишель Герциг Уроженка Тель-Авива, она в 13-летнем возрасте начала модельную карьеру, работала в Израиле и США. Мишель служила в Армии обороны Израиля командиром подразделения спасательных кораблей. В ее подчинении было 15 военнослужащих. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мишель Герциг Фото: Pablo Cuadra / Getty Images Мишель Герциг со своим партнером Тибо Куртуа, закончившим тренировку Фото: Molly Darlington / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Мишель Герциг Фото: Pablo Cuadra / Getty Images Мишель Герциг со своим партнером Тибо Куртуа, закончившим тренировку Фото: Molly Darlington / Reuters В 2021 году вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа объявил в соцсети об отношениях с Мишель Герциг. В июле 2022-го во время поездки в Италию он сделал ей предложение, встав на колено на носу яхты. Фотографии этого романтического момента (с яхты и с дрона) тоже были выложены в соцсеть. Свадебная церемония, на которую было приглашено множество гостей, прошла в арендованном по этому случаю дворце Шато де ла Круа-де-Гард в Каннах. Всем гостям подарили кроссовки с датой свадьбы и именами молодоженов. Медовый месяц супруги провели на острове Бора-Бора во Французской Полинезии и на Ибице. В марте 2024 года у них родилась дочь Элли. У Куртуа есть двое детей от предыдущих отношений.

Габриэли Миранда Бразильская модель и инфлюенсер впервые увидела игрока клуба «Палмейрас» и сборной Бразилии Эндрика Фелипе Морейра де Соузу в конце 2023 года. Он сидел один-одинешенек в торговом центре. Миранда позднее рассказывала, что сразу влюбилась в него, даже не подозревая о том, что он — восходящая звезда бразильского футбола. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Габриэли Миранда Фото: Borja B. Hojas / WireImage / Getty Images Габриэли Миранда позирует со своим партнером Эндриком Фелипе в день его официального присоединения к мадридскому «Реалу». 27 июля 2024 года (21 июля Эндрику исполнилось 18, в сентябре они поженились) Фото: Alberto Gardin / Eurasia Sport Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Габриэли Миранда Фото: Borja B. Hojas / WireImage / Getty Images Габриэли Миранда позирует со своим партнером Эндриком Фелипе в день его официального присоединения к мадридскому «Реалу». 27 июля 2024 года (21 июля Эндрику исполнилось 18, в сентябре они поженились) Фото: Alberto Gardin / Eurasia Sport Images / Getty Images Общение продолжилось. Однажды Габриэли и Эндрик поспорили на результат футбольного матча команды «Ботафого». Эндрик выиграл и пригласил Габриэли на свидание. В 2024 году Эндрик дебютировал на поле в игре за мадридский «Реал». Габриэли Миранда отправилась в Европу вместе с ним. Еще до переезда они подписал необычный «любовный контракт». В нем было обязательство регулярно говорить друг другу «я тебя люблю» во всех жизненных ситуациях. Кроме того, в контракт было включены несколько запретов — на слова-паразиты, на вредные привычки, способные вызвать привыкание. Эндрику запрещено комментировать публикации других девушек и даже заводить виртуальных подруг в видеоиграх. Нарушитель любого пункта в конце месяца обязан дарить партнеру подарок по его личному выбору. В сентябре 2024 года Эндрик и Габриэли поженились, хотя его семья и руководство «Реала» не очень одобряли идею раннего брака: жениху было 18, невесте — 23. Пара живет во Франции, так как Эндрик теперь выступает за «Лион». В апреле 2026 года супруги объявили, что ждут первого ребенка.

Зое Кристофоли Модель, инфлюенсер, бизнесвумен родилась в Вероне, Италия. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зое Кристофоли Фото: Sheila Gallerani / Archivio Sheila Gallerani / Mondadori Portfolio / Getty Images Зое Кристофоли объединяет с ее спутником жизни Тео Эрнандесом любовь к татуировкам Фото: Kym Illman / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Зое Кристофоли Фото: Sheila Gallerani / Archivio Sheila Gallerani / Mondadori Portfolio / Getty Images Зое Кристофоли объединяет с ее спутником жизни Тео Эрнандесом любовь к татуировкам Фото: Kym Illman / Getty Images С 2020 года она состоит в отношениях с игроком саудовского «Аль-Хиляля» (до 2025-го — клуба «Милан») и сборной Франции Тео Эрнандесом. Пара сблизилась на почве интереса к татуировкам. У Кристофоли и Эрнандеса двое детей. В 2022 году родился сын Тео-младший, в 2025-м — дочь Кло Мари.

Мишель Лакруа Мишель Лакруа родилась в Генте, Бельгия. Она познакомилась с полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брейне в 2014 году в Twitter (в 2023-м переименован в Х). Мишель лайкнула его твит. Кевин постеснялся написать ей сам и попросил друга сделать это за него. В декабре 2016 года Де Брейне сделал ей предложение. Они в этот момент стояли рядом с Эйфелевой башней в Париже. В 2017-м они стали мужем и женой. У них трое детей — Мэсон Милиан (2016), Роум (2018) и Сури (2020). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мишель Лакруа Фото: Ian MacNicol / Getty Images Мишель Лакруа с мужем Кевином Де Брейне и детьми на поле стадиона «Этихад» в Манчестере после последнего матча Де Брейне за «Манчестер Сити» (в 2025 году он перешел в «Наполи») Фото: Lee Smith / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Мишель Лакруа Фото: Ian MacNicol / Getty Images Мишель Лакруа с мужем Кевином Де Брейне и детьми на поле стадиона «Этихад» в Манчестере после последнего матча Де Брейне за «Манчестер Сити» (в 2025 году он перешел в «Наполи») Фото: Lee Smith / Reuters Мишель Лакруа — инфлюенсер и соведущая подкаста о знаменитостях «Тайное общество». Она любит путешествовать и поэтому часто сопровождает мужа в поездках.

Кэм Ридинг Британская модель, инфлюенсер и специалист по управлению активами с 2022 года состоит в отношениях с игроком сборной Шотландии Скоттом Мактоминеем. До 2024-го Мактоминей выступал за «Манчестер Юнайтед», затем перешел в «Наполи». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кэм Ридинг Фото: @camreading_ Кэм Ридинг и Скотт Мактоминней на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе Фото: @camreading_ Следующая фотография 1 / 2 Кэм Ридинг Фото: @camreading_ Кэм Ридинг и Скотт Мактоминней на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе Фото: @camreading_ В 2023 году обанкротилась финансовая компания Fortress Capital Partners, которой руководил тесть Мактоминея. Ридинг отвечала в отцовской компании за связи с инвесторами. Долги компании перед 230 инвесторами составляли более £20 млн. В том числе более £2 млн инвестировал в нее Скотт Мактоминей. После краха компании футболист подал на подругу в суд, требуя признать за ним право собственности на недвижимость в Алгарве (Португалия), купленную на его деньги.

Элли Андерсон Дипломированный дизайнер Элли Андерсон родилась в Беркшире. В 2018 году она вступила в отношения с Олли Уоткинсом — сейчас он выступает за «Астон Виллу» и сборную Англии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Элли Андерсон Фото: @olliewatkins Элли Андерсон фотографирует мужа Олли Уоткинса, держащего на руках их дочь Амару Фото: John Sibley / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Элли Андерсон Фото: @olliewatkins Элли Андерсон фотографирует мужа Олли Уоткинса, держащего на руках их дочь Амару Фото: John Sibley / Reuters В 2021 году у них родилась дочь Амара Мэй, в 2023-м — сын Марли. В 2024-м Олли Уоткинс сделал Элли предложение на берегу озера Комо. В мае 2025 года они поженились. Супруги с детьми живут в Бирмингеме.

Тэмми Парисото Бразильская модель, путешественница и лайфстайл-блогер Тэмми Парисото познакомилась с полузащитником сборной Бразилии Луисом Энрике Андре Роза да Силва в 2023 году. На следующий год Луис Энрике вернулся на родину — в клуб «Ботафого» после почти двух лет в испанском клубе «Реал Бетис» (Севилья). В октябре 2024-го они обручились, а в июне 2025 года поженились в Рио-де-Жанейро. Для обоих это уже второй брак. Тэмми была замужем за футболистом Эдуардо Праэсом, от него у нее родилась дочь Серена. Луис Энрике был женат на инфлюенсере Каролине Андраде. У них есть дочь Аналлу. Андраде развелась с Энрике со скандалом, обвинив его в изменах. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тэмми Парисото Фото: @tammyparisoto Тэмми Парисото с мужем Луисом Энрике Фото: @tammyparisoto Следующая фотография 1 / 2 Тэмми Парисото Фото: @tammyparisoto Тэмми Парисото с мужем Луисом Энрике Фото: @tammyparisoto С января 2025 года Луис Энрике выступает за «Зенит» (Санкт-Петербург). Тэмми Парисото в соцсети много рассказывает о жизни в России.

Тини Штоссель Отец уроженки Буэнос-Айреса Мартины Штоссель — телережиссер и продюсер. В десятилетнем возрасте Мартина снялась в детском телесериале «Некрасивый Патито». В 15 лет получила главную роль в телесериале «Виолетта». 240 серий, три сезона, международный успех. Мартина стала кумиром аргентинских подростков. Также в «Виолетте» она исполнила заглавную песню сериала. В 2015 году Мартина Штоссель приняла сценическое имя Тини и начала карьеру поп-певицы, которая сложилась весьма успешно. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тини Штоссель в форме футбольного клуба «Интер Майами» Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Тини Штоссель с Родриго Де Паулем Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Тини Штоссель в форме футбольного клуба «Интер Майами» Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Тини Штоссель с Родриго Де Паулем Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images С 2021 или с 2022 года Тини Штоссель состояла в отношениях с полузащитником сборной Аргентины Родриго Де Паулем. В августе 2023-го они расстались, в 2025-м снова сошлись. В марте 2026 года Штоссель сообщила в интервью испанскому еженедельнику Hola!, что выйдет замуж за Де Пауля. Болельщикам сборной Аргентины хорошо известен забавный эпизод из отношений этой пары. В 2022 году, после того как сборная Аргентины отметила победу на чемпионате мира, Де Пауль созвонился с подругой по видеосвязи. Он был настолько переполнен эмоциями и алкоголем, что оговорился. В ответ на ее слова «Я тебя люблю» он сказал: «Я тебя тоже люблю, Месси».

Фотогалерея Ведущие игроки сильнейших сборных Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Следующая фотография 1 / 19 Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Смотреть

Лаура Абла Популярный немецкий блогер Лаура Абла (по паспорту — Шмидт) познакомилась с полузащитником «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо весной 2023 года. В своих публикациях она называла его «мой сосед по комнате». В конце года она пришла вместе с Ольмо на рождественскую вечеринку «Лейпцига». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лаура Абла (Шмидт) Фото: Gerome Defrance / Getty Images Лаура Абла и Дани Ольмо с Кубком Анри Делоне, вручаемым команде, выигравшей чемпионат Европы по футболу. 2024 год Фото: Annegret Hilse / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Лаура Абла (Шмидт) Фото: Gerome Defrance / Getty Images Лаура Абла и Дани Ольмо с Кубком Анри Делоне, вручаемым команде, выигравшей чемпионат Европы по футболу. 2024 год Фото: Annegret Hilse / Reuters В январе 2024-го было официально объявлено, что они состоят в отношениях. В том же году Ольмо перешел в «Барселону», Лаура переехала вместе с ним в Испанию. В сентябре Ольмо был номинирован на «Золотой мяч» — ежегодную премию журнала France Football лучшему футболисту. На церемонии объявления имен кандидатов Лаура сопровождала своего партнера.

Агустина Гандольфо Аргентинская модель, инфлюенсер, пропагандистка фитнеса Агустина Гандольфо познакомилась с игроком аргентинской национальной сборной Лаутаро Мартинесом в 2018 году, вскоре после того, как он перешел из аргентинского клуба «Расинг» (Авельянеда) в миланский «Интер». Развитию романа не помешал океан между Аргентиной и Италией. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Агустина Гандольфо Фото: Image Photo Agency / Getty Images Агустина Гандольфо с мужем, капитаном миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, и детьми Ниной и Тео Фото: Luca Bruno / AP Следующая фотография 1 / 2 Агустина Гандольфо Фото: Image Photo Agency / Getty Images Агустина Гандольфо с мужем, капитаном миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, и детьми Ниной и Тео Фото: Luca Bruno / AP В 2022 году Гандольфо и Мартинес совместно открыли в Милане ресторан Coraje, в меню которого присутствуют блюда как средиземноморской, так и аргентинской кухни. В 2023-м на озере Комо прошла их свадьба. У супругов двое детей — Нина (2021) и Тео (2023).

Меган Пикфорд Джордан Пикфорд начал ухаживать за Меган Дэвисон, когда они вместе учились в католической школе святого Роберта. Ему было 16 лет, ей 14. В то время Джордан уже был вратарем сборной Англии (до 16 лет). После этого он стоял на воротах национальной сборной до 17 лет, потом в команде до 21 года и, наконец, во взрослой. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Меган Пикфорд Фото: Crystal Pix / MB Media / Getty Images Меган и Джордан Пикфорд Фото: Gareth Cattermole / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Меган Пикфорд Фото: Crystal Pix / MB Media / Getty Images Меган и Джордан Пикфорд Фото: Gareth Cattermole / Getty Images В 17 лет он подписал первый профессиональный контракт с клубом «Сандерленд». На чемпионате Европы 2024 года именно Пикфорд обеспечил своей команде победу над сборной Швейцарии в четвертьфинале, парировав удар Мануэля Аканджи во время серии пенальти. В 2018 году Меган приезжала в Россию, чтобы поддержать любимого во время чемпионата мира. В 2020-м они зарегистрировали брак, Меган Дэвисон поменяла фамилию на Пикфорд. Но свадьбу супруги отпраздновали с опозданием — в 2022 году на Мальдивах. У Меган и Джордана трое детей — сын Арло (2019), дочери Остара Хейз (2023) и Мисти Селайн (2025). Меган Пикфорд активно ведет соцсети, где рассказывает о жизни семьи.

София Вебер Немецкая модель и инфлюенсер София Амелия Вебер знакома с футболистом Каем Хаверцем с детства. Хаверц выступал за юношеские сборные Германии всех возрастов. С 2018 года они вместе. В 2020-м Хаверц перешел из «Байера 04» в лондонский «Челси» (Роман Абрамович предложил нападающему «Байера 04» контракт на пять лет с зарплатой € 8 млн в год). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография София Вебер Фото: Jean Catuffe / Getty Images София Вебер и Кай Хаверц праздную победу «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА. 2021 год Фото: Alexander Hassenstein / UEFA / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 София Вебер Фото: Jean Catuffe / Getty Images София Вебер и Кай Хаверц праздную победу «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА. 2021 год Фото: Alexander Hassenstein / UEFA / Getty Images Пара переехала в Великобританию. В 2024 году Вебер и Хаверц поженились. В марте 2025-го они объявили о рождении сына — Ромео Джуна Хаверца.

Кэти Кейн Кэти Гудланд познакомилась с Харри Кейном в школе. В начальных классах они дружили, затем стали парой. 8 января 2017 года у них родилась дочь Айви Джейн. Пять месяцев спустя во время отдыха на Барбадосе нападающий «Лейстер Сити» и сборной Англии сделал своей спутнице предложение (некоторые источники утверждают, что это произошло не на Барбадосе, а на Багамах). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кэти Кейн Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Кэти и Харри Кейн с детьми празднуют победу мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге. 2026 год Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Кэти Кейн Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Кэти и Харри Кейн с детьми празднуют победу мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге. 2026 год Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters В 2018 году у них родилась вторая дочь — Вивьен Джейн. В июне 2019 года состоялась свадьба. Затем Кэти Кейн родила еще двоих детей — Луиса Гарри (2020) и Генри Эдварда (2023). После трансфера Кейна в мюнхенскую «Баварию» в 2023 году семья переехала в Германию. Кэти Кейн — фитнес-инструктор, у нее 295 тыс. подписчиков в соцсетях.

Татьяна Трубуль Уроженка Барселоны модель Татьяна Трубуль начала встречаться с вратарем лондонского «Арсенала» и сборной Англии, также уроженцем Барселоны Давидом Райей в 2021 году. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Татьяна Трубуль Фото: Jean Catuffe / Getty Images Татьяна Трубуль с мужем Дэвидом Райей (фото сделано, когда они были только помолвлены) Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Татьяна Трубуль Фото: Jean Catuffe / Getty Images Татьяна Трубуль с мужем Дэвидом Райей (фото сделано, когда они были только помолвлены) Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images В октябре 2024-го Райя объявил о помолвке с Трубуль, опубликовав в соцсети романтические фотографии с подписью «Она сказала ‘’да’’». В июле 2025 года Райя и Трубуль поженились. В марте 2026-го у них родился сын Рио.

Лора Либераль Модель и блогер Лора Либераль и полузащитник «Арсенала» и сборной Испании Микель Мерино Сасон — земляки, оба родились в испанской провинции Наварра. Вместе они несколько лет, поженились в 2024 году. В мае 2026-го у них родился сын Марко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лора Либераль Фото: @lolaliberal Лора Либераль и ее муж Микель Мерино, чемпион Европы 2024 года Фото: @lolaliberal Следующая фотография 1 / 2 Лора Либераль Фото: @lolaliberal Лора Либераль и ее муж Микель Мерино, чемпион Европы 2024 года Фото: @lolaliberal

Толами Бенсон Специалист по связям с общественностью и инфлюенсер Толами Бенсон и полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Айоинка Темидайо Сака вместе c 2020 года. Долгое время они не афишировали свои отношения, хотя фанаты о чем-то догадывались — по фото в соцсетях. Например, когда они снялись на одной и той же яхте в Дубае. В 2024 году Бенсон и Саку видели вместе во время чемпионата Европы. В ноябре 2025-го пара публично объявила о помолвке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Толами Бенсон Фото: Isabel Infantes / Reuters Толами Бенсон и Букайо Сака после матча Дания—Англия на чемпионате Европы 2024 года Фото: Lee Smith / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Толами Бенсон Фото: Isabel Infantes / Reuters Толами Бенсон и Букайо Сака после матча Дания—Англия на чемпионате Европы 2024 года Фото: Lee Smith / Reuters

Марлен Аваренга Португальская фэшн-блогер и модель Марлен Аваренга познакомилась с защитником молодежного клуба «Шентренше» Нелсоном Семеду в 2010 году. Ему тогда было 17, ей — 14. В 2016-м у них родилась дочь Луана, в 2019-м — сын Тиаго. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марлен Аваренга Фото: Quality Sport Images / Getty Images Марлен Аваренга и ее муж Нелсон Семеду на похоронах разбившегося в автокатастрофе игрока сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы Фото: Octavio Passos / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Марлен Аваренга Фото: Quality Sport Images / Getty Images Марлен Аваренга и ее муж Нелсон Семеду на похоронах разбившегося в автокатастрофе игрока сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы Фото: Octavio Passos / Getty Images В 2023 году Семеду сделал ей предложение, и она ответила «да». Свадьба состоялась в Португалии. Сейчас пара живет в Стамбуле. Семеду выступает за турецкий клуб «Фенербахче». В составе сборной Португалии он участвовал в чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов.

Сара Ботелло Профессиональная танцовщица Сара Ботелло родилась в Бильбао (Испания). В 2011 году она познакомилась с защитником клуба «Атлетик Бильбао» и сборной Франции по футболу (до 17 лет) Эмериком Ляпортом. В 2018-м Ляпорт перешел в «Манчестер Сити», пара переехала в Великобританию. В 2021 году у них родился сын Люке. В 2022-м было объявлено о помолвке. Свадьбу сыграли в Барселоне в 2023 году. В числе гостей были товарищи по команде — Эрлинг Холлан и Родри. В мае 2024-го в семье появился второй ребенок — дочь (ее имя в открытых источниках отсутствует). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сара Ботелло Фото: @sara_botello Сара Ботелло с мужем Эмериком Ляпортом после победы сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года Фото: Jean Catuffe / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Сара Ботелло Фото: @sara_botello Сара Ботелло с мужем Эмериком Ляпортом после победы сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года Фото: Jean Catuffe / Getty Images C 2023 по 2025 год супруги жили в Саудовской Аравии, когда Ляпорт играл за «Ан-Наср», сейчас — в Испании в связи с переходом Ляпорта в «Атлетик Бильбао». Сейчас Ляпорт выступает за сборную Испании, в ее составе он стал чемпионом Европы.