Эти ноги – кого надо ноги
Королевы трибун и соцсетей королей мяча и газона
В английском языке для спутниц жизни футболистов есть специальная аббревиатура WAG — wives and girlfriends, то есть жены и подруги. Русская версия ЖиП звучит ужасно. Нельзя же, в самом деле, так обзывать моделей, актрис, инфлюенсерш с тысячами и миллионами подписчиков. В связи с проходящим сейчас чемпионатом мира по футболу “Ъ” собрал женскую сборную мира — жен и подруг участников состязания.
Джорджина Родригес с партнером Криштиану Роналду и детьми празднует победу клуба «Аль-Наср» в саудовской Про-лиге. 21 мая 2026 года
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
Джорджина Родригес
Правильнее ее имя произносить как Хеорхина, но в русскоязычных спортивных СМИ закрепился английский вариант имени. Джорджина Родригес появилась на свет в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но выросла в Испании, в городе Хака. Детство было не самым лучшим. Ее отец, бывший футболист, занимался наркоторговлей. С 2003 по 2013 год он отбывал срок в испанских тюрьмах, после чего был выслан в Аргентину. Ему был пожизненно запрещен въезд в Испанию.
Джорджина работала помощником продавца в бутике Gucci в Мадриде. В один из летних дней 2016 года в магазин вошел Криштиану Роналду, звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии. Впоследствии оба утверждали, что это была любовь с первого взгляда.
Для Роналду это вообще был очень удачный год. Чемпионом Европы в 2016 году впервые в истории стала португальская сборная.
После встречи в магазине Криштиану и Джорджина еще раз случайно столкнулись на каком-то мероприятии. После чего стали видеться неслучайно.
В ноябре 2017 года у них родилась дочь Алана Мартина. В апреле 2022-го — Белла Эсмеральда. Ее брат-близнец Анхель погиб во время родов.
У Роналду есть еще трое детей. Криштиану Роналду-младший появился на свет в 2010 году (имя матери широкой публике неизвестно). Ева и Матео родила суррогатная мать в США в 2017-м. Джорджина относится к этим троим детям как к собственным.
Джорджина Родригес — модель, инфлюенсер, бизнесвумен, героиня трех сезонов реалити-шоу Netflix «Я, Джорджина».
Роналду долгое время не торопился официально регистрировать отношения. Он объяснял это то напряженным графиком, то необходимостью обоим почувствовать, что нужный момент настал. Через девять лет после знакомства, 11 августа 2025 года, Джорджина объявила о помолвке в своем аккаунте в соцсети. У нее, кстати, около 74 млн подписчиков, больше, чем у любой другой жены или подруги футболиста. Сообщение о помолвке сопровождалось фотографией кольца с громадным бриллиантом. Возможно, на необходимость заключить официальный брак повлиял переезд пары в Саудовскую Аравию в связи с переходом Роналду в клуб «Ан-Наср».
Свадьба, по словам Роналду, состоится в сентябре 2026 года. Футболист надеется, что прибудет на свадебную церемонию с Кубком мира ФИФА.
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Золотой мальчик Португалии
Антонелла Рокуццо
Она родилась в аргентинском городе Росарио в семье владельца сети супермаркетов Unico Хосе Рокуццо. Антонелле было девять лет, когда ее двоюродный брат Лукас Скалья познакомил ее со своим другом и товарищем по футбольной команде Лионелем Месси. Кстати, мать Лионеля подрабатывала кассиршей в супермаркете Unico.
Месси еще в детские годы заявлял, что женится на Антонелле. Но в 13 лет он уехал в Испанию — в молодежную академию клуба «Барселона».
Антонелла некоторое время встречалась с другим молодым человеком.
Об отношениях Месси и Рокуццо стало известно в 2009 году, до этого они несколько лет скрывали общение. В 2012-м у пары родился первый сын — Тиаго, 2015-м второй — Матео. Пара поженилась 30 июня 2017 года в родном городе Росарио. В 2018-м у них родился третий сын — Чиро. Месси говорил, что в планах семьи — четвертый ребенок.
На теле главной звезды сборной Аргентины есть татуировки, посвященные семье и ей самой. Кисти рук младенца и имя «Тиаго», имя «Матео», дни рождениях троих детей, «глаз Антонеллы» и «губы Антонеллы».
Антонелла Рокуццо — инфлюенсер, модель и бизнесвумен.
Годовой заработок ее мужа примерно вдвое меньше заработка Роналду ($140 млн против примерно $300 млн, в обоих случаях с учетом доходов от рекламы), а сама она по числу подписчиков в соцсетях примерно вдвое уступает Джорджине Родригес — их 39 млн.
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Лионель Месси и его достижения в футболе
Бруна Бьянкарди
Это уже вторая девушка нападающего бразильского клуба «Сантос» Неймара, ставшая знаменитой. В 2012 году Неймар начал встречаться с бразильской актрисой, моделью и телеведущей Бруной Маркезини. Пара неоднократно расставалась, снова сходилась, пока окончательно не прекратила отношения в 2014-м.
С Бруной Бьянкарди Неймар начал встречаться в 2021-м. Но в соцсетях об этом стало известно только в 2022 году. Как и в случае с первой Бруной, Бянкарди и Неймар расходились и снова сходились, снова расходились и снова сходились. В октябре 2023 года у них родилась дочь Мэви, в июле 2025-го появилась на свет вторая дочь — Мэл. У Неймара есть еще двое детей — сын Дави Лукка (его родила в 2011 году инфлюенсер и предпринимательница Каролина «Кароль» Дантас) и Хелена (родилась в 2024 году, мать — модель Аманда Кимберли).
16 июня 2026 года Бруна Бьянкарди сообщила в соцсети (у нее 15,2 млн подписчиков), что устроила вечеринку в связи с тем, что выяснила пол будущего, пятого ребенка Неймара. Это будет девочка.
Тейлор Уорд
Она родилась в Манчестере в семье бывшего игрока английской премьер-лиги Эшли Уорда и дизайнера и звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» Доун Уорд.
В 2020 году Тейлор Уорд начала встречаться с игроком клуба «Манчестер Сити», капитаном сборной Алжира Риядом Махрезом.
В июне 2021-го, когда они вместе отдыхали на греческом острове Миконос, Махрез сделал ей предложение.
В январе 2022 года они провели религиозную брачную церемонию, в июле у них родилась дочь Мила, в сентябре 2023-го они официально зарегистрировали свой брак в Лондоне, в июле 2024 года — сыграли роскошную свадьбу на берегу озера Комо.
Тейлор — модель, инфлюенсер, героиня документального телесериала «Замужем за игрой» — о женах и подругах футболистов.
После перехода Махреза в клуб «Аль-Ахли» в 2023 году Тейлор вместе с мужем переехала в Саудовскую Аравию. В ноябре 2025-го у них родился второй ребенок — сын Хайри.
Мишель Герциг
Уроженка Тель-Авива, она в 13-летнем возрасте начала модельную карьеру, работала в Израиле и США. Мишель служила в Армии обороны Израиля командиром подразделения спасательных кораблей. В ее подчинении было 15 военнослужащих.
В 2021 году вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа объявил в соцсети об отношениях с Мишель Герциг. В июле 2022-го во время поездки в Италию он сделал ей предложение, встав на колено на носу яхты. Фотографии этого романтического момента (с яхты и с дрона) тоже были выложены в соцсеть.
Свадебная церемония, на которую было приглашено множество гостей, прошла в арендованном по этому случаю дворце Шато де ла Круа-де-Гард в Каннах.
Всем гостям подарили кроссовки с датой свадьбы и именами молодоженов.
Медовый месяц супруги провели на острове Бора-Бора во Французской Полинезии и на Ибице. В марте 2024 года у них родилась дочь Элли. У Куртуа есть двое детей от предыдущих отношений.
Габриэли Миранда
Бразильская модель и инфлюенсер впервые увидела игрока клуба «Палмейрас» и сборной Бразилии Эндрика Фелипе Морейра де Соузу в конце 2023 года. Он сидел один-одинешенек в торговом центре. Миранда позднее рассказывала, что сразу влюбилась в него, даже не подозревая о том, что он — восходящая звезда бразильского футбола.
Общение продолжилось.
Однажды Габриэли и Эндрик поспорили на результат футбольного матча команды «Ботафого». Эндрик выиграл и пригласил Габриэли на свидание.
В 2024 году Эндрик дебютировал на поле в игре за мадридский «Реал». Габриэли Миранда отправилась в Европу вместе с ним. Еще до переезда они подписал необычный «любовный контракт». В нем было обязательство регулярно говорить друг другу «я тебя люблю» во всех жизненных ситуациях. Кроме того, в контракт было включены несколько запретов — на слова-паразиты, на вредные привычки, способные вызвать привыкание. Эндрику запрещено комментировать публикации других девушек и даже заводить виртуальных подруг в видеоиграх. Нарушитель любого пункта в конце месяца обязан дарить партнеру подарок по его личному выбору.
В сентябре 2024 года Эндрик и Габриэли поженились, хотя его семья и руководство «Реала» не очень одобряли идею раннего брака: жениху было 18, невесте — 23.
Пара живет во Франции, так как Эндрик теперь выступает за «Лион». В апреле 2026 года супруги объявили, что ждут первого ребенка.
Зое Кристофоли
Модель, инфлюенсер, бизнесвумен родилась в Вероне, Италия.
С 2020 года она состоит в отношениях с игроком саудовского «Аль-Хиляля» (до 2025-го — клуба «Милан») и сборной Франции Тео Эрнандесом.
Пара сблизилась на почве интереса к татуировкам.
У Кристофоли и Эрнандеса двое детей. В 2022 году родился сын Тео-младший, в 2025-м — дочь Кло Мари.
Мишель Лакруа
Мишель Лакруа родилась в Генте, Бельгия. Она познакомилась с полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брейне в 2014 году в Twitter (в 2023-м переименован в Х). Мишель лайкнула его твит.
Кевин постеснялся написать ей сам и попросил друга сделать это за него.
В декабре 2016 года Де Брейне сделал ей предложение. Они в этот момент стояли рядом с Эйфелевой башней в Париже. В 2017-м они стали мужем и женой. У них трое детей — Мэсон Милиан (2016), Роум (2018) и Сури (2020).
Мишель Лакруа — инфлюенсер и соведущая подкаста о знаменитостях «Тайное общество». Она любит путешествовать и поэтому часто сопровождает мужа в поездках.
Кэм Ридинг
Британская модель, инфлюенсер и специалист по управлению активами с 2022 года состоит в отношениях с игроком сборной Шотландии Скоттом Мактоминеем. До 2024-го Мактоминей выступал за «Манчестер Юнайтед», затем перешел в «Наполи».
В 2023 году обанкротилась финансовая компания Fortress Capital Partners, которой руководил тесть Мактоминея. Ридинг отвечала в отцовской компании за связи с инвесторами. Долги компании перед 230 инвесторами составляли более £20 млн. В том числе более £2 млн инвестировал в нее Скотт Мактоминей. После краха компании футболист подал на подругу в суд, требуя признать за ним право собственности на недвижимость в Алгарве (Португалия), купленную на его деньги.
Элли Андерсон
Дипломированный дизайнер Элли Андерсон родилась в Беркшире. В 2018 году она вступила в отношения с Олли Уоткинсом — сейчас он выступает за «Астон Виллу» и сборную Англии.
В 2021 году у них родилась дочь Амара Мэй, в 2023-м — сын Марли. В 2024-м Олли Уоткинс сделал Элли предложение на берегу озера Комо. В мае 2025 года они поженились. Супруги с детьми живут в Бирмингеме.
Тэмми Парисото
Бразильская модель, путешественница и лайфстайл-блогер Тэмми Парисото познакомилась с полузащитником сборной Бразилии Луисом Энрике Андре Роза да Силва в 2023 году. На следующий год Луис Энрике вернулся на родину — в клуб «Ботафого» после почти двух лет в испанском клубе «Реал Бетис» (Севилья). В октябре 2024-го они обручились, а в июне 2025 года поженились в Рио-де-Жанейро.
Для обоих это уже второй брак. Тэмми была замужем за футболистом Эдуардо Праэсом, от него у нее родилась дочь Серена.
Луис Энрике был женат на инфлюенсере Каролине Андраде. У них есть дочь Аналлу. Андраде развелась с Энрике со скандалом, обвинив его в изменах.
С января 2025 года Луис Энрике выступает за «Зенит» (Санкт-Петербург). Тэмми Парисото в соцсети много рассказывает о жизни в России.
Тини Штоссель
Отец уроженки Буэнос-Айреса Мартины Штоссель — телережиссер и продюсер. В десятилетнем возрасте Мартина снялась в детском телесериале «Некрасивый Патито». В 15 лет получила главную роль в телесериале «Виолетта». 240 серий, три сезона, международный успех. Мартина стала кумиром аргентинских подростков. Также в «Виолетте» она исполнила заглавную песню сериала. В 2015 году Мартина Штоссель приняла сценическое имя Тини и начала карьеру поп-певицы, которая сложилась весьма успешно.
С 2021 или с 2022 года Тини Штоссель состояла в отношениях с полузащитником сборной Аргентины Родриго Де Паулем. В августе 2023-го они расстались, в 2025-м снова сошлись. В марте 2026 года Штоссель сообщила в интервью испанскому еженедельнику Hola!, что выйдет замуж за Де Пауля.
Болельщикам сборной Аргентины хорошо известен забавный эпизод из отношений этой пары.
В 2022 году, после того как сборная Аргентины отметила победу на чемпионате мира, Де Пауль созвонился с подругой по видеосвязи. Он был настолько переполнен эмоциями и алкоголем, что оговорился. В ответ на ее слова «Я тебя люблю» он сказал: «Я тебя тоже люблю, Месси».
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Ведущие игроки сильнейших сборных
Лаура Абла
Популярный немецкий блогер Лаура Абла (по паспорту — Шмидт) познакомилась с полузащитником «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо весной 2023 года. В своих публикациях она называла его «мой сосед по комнате». В конце года она пришла вместе с Ольмо на рождественскую вечеринку «Лейпцига».
В январе 2024-го было официально объявлено, что они состоят в отношениях. В том же году Ольмо перешел в «Барселону», Лаура переехала вместе с ним в Испанию. В сентябре Ольмо был номинирован на «Золотой мяч» — ежегодную премию журнала France Football лучшему футболисту. На церемонии объявления имен кандидатов Лаура сопровождала своего партнера.
Агустина Гандольфо
Аргентинская модель, инфлюенсер, пропагандистка фитнеса Агустина Гандольфо познакомилась с игроком аргентинской национальной сборной Лаутаро Мартинесом в 2018 году, вскоре после того, как он перешел из аргентинского клуба «Расинг» (Авельянеда) в миланский «Интер». Развитию романа не помешал океан между Аргентиной и Италией.
В 2022 году Гандольфо и Мартинес совместно открыли в Милане ресторан Coraje, в меню которого присутствуют блюда как средиземноморской, так и аргентинской кухни. В 2023-м на озере Комо прошла их свадьба. У супругов двое детей — Нина (2021) и Тео (2023).
Меган Пикфорд
Джордан Пикфорд начал ухаживать за Меган Дэвисон, когда они вместе учились в католической школе святого Роберта. Ему было 16 лет, ей 14. В то время Джордан уже был вратарем сборной Англии (до 16 лет). После этого он стоял на воротах национальной сборной до 17 лет, потом в команде до 21 года и, наконец, во взрослой.
В 17 лет он подписал первый профессиональный контракт с клубом «Сандерленд». На чемпионате Европы 2024 года именно Пикфорд обеспечил своей команде победу над сборной Швейцарии в четвертьфинале, парировав удар Мануэля Аканджи во время серии пенальти.
В 2018 году Меган приезжала в Россию, чтобы поддержать любимого во время чемпионата мира.
В 2020-м они зарегистрировали брак, Меган Дэвисон поменяла фамилию на Пикфорд. Но свадьбу супруги отпраздновали с опозданием — в 2022 году на Мальдивах.
У Меган и Джордана трое детей — сын Арло (2019), дочери Остара Хейз (2023) и Мисти Селайн (2025). Меган Пикфорд активно ведет соцсети, где рассказывает о жизни семьи.
София Вебер
Немецкая модель и инфлюенсер София Амелия Вебер знакома с футболистом Каем Хаверцем с детства. Хаверц выступал за юношеские сборные Германии всех возрастов. С 2018 года они вместе. В 2020-м Хаверц перешел из «Байера 04» в лондонский «Челси» (Роман Абрамович предложил нападающему «Байера 04» контракт на пять лет с зарплатой € 8 млн в год).
Пара переехала в Великобританию. В 2024 году Вебер и Хаверц поженились. В марте 2025-го они объявили о рождении сына — Ромео Джуна Хаверца.
Кэти Кейн
Кэти Гудланд познакомилась с Харри Кейном в школе. В начальных классах они дружили, затем стали парой.
8 января 2017 года у них родилась дочь Айви Джейн. Пять месяцев спустя во время отдыха на Барбадосе нападающий «Лейстер Сити» и сборной Англии сделал своей спутнице предложение (некоторые источники утверждают, что это произошло не на Барбадосе, а на Багамах).
В 2018 году у них родилась вторая дочь — Вивьен Джейн. В июне 2019 года состоялась свадьба. Затем Кэти Кейн родила еще двоих детей — Луиса Гарри (2020) и Генри Эдварда (2023).
После трансфера Кейна в мюнхенскую «Баварию» в 2023 году семья переехала в Германию.
Кэти Кейн — фитнес-инструктор, у нее 295 тыс. подписчиков в соцсетях.
Татьяна Трубуль
Уроженка Барселоны модель Татьяна Трубуль начала встречаться с вратарем лондонского «Арсенала» и сборной Англии, также уроженцем Барселоны Давидом Райей в 2021 году.
В октябре 2024-го Райя объявил о помолвке с Трубуль, опубликовав в соцсети романтические фотографии с подписью «Она сказала ‘’да’’».
В июле 2025 года Райя и Трубуль поженились. В марте 2026-го у них родился сын Рио.
Лора Либераль
Модель и блогер Лора Либераль и полузащитник «Арсенала» и сборной Испании Микель Мерино Сасон — земляки, оба родились в испанской провинции Наварра. Вместе они несколько лет, поженились в 2024 году. В мае 2026-го у них родился сын Марко.
Толами Бенсон
Специалист по связям с общественностью и инфлюенсер Толами Бенсон и полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Айоинка Темидайо Сака вместе c 2020 года.
Долгое время они не афишировали свои отношения, хотя фанаты о чем-то догадывались — по фото в соцсетях.
Например, когда они снялись на одной и той же яхте в Дубае. В 2024 году Бенсон и Саку видели вместе во время чемпионата Европы. В ноябре 2025-го пара публично объявила о помолвке.
Марлен Аваренга
Португальская фэшн-блогер и модель Марлен Аваренга познакомилась с защитником молодежного клуба «Шентренше» Нелсоном Семеду в 2010 году. Ему тогда было 17, ей — 14. В 2016-м у них родилась дочь Луана, в 2019-м — сын Тиаго.
В 2023 году Семеду сделал ей предложение, и она ответила «да». Свадьба состоялась в Португалии. Сейчас пара живет в Стамбуле. Семеду выступает за турецкий клуб «Фенербахче». В составе сборной Португалии он участвовал в чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов.
Сара Ботелло
Профессиональная танцовщица Сара Ботелло родилась в Бильбао (Испания). В 2011 году она познакомилась с защитником клуба «Атлетик Бильбао» и сборной Франции по футболу (до 17 лет) Эмериком Ляпортом. В 2018-м Ляпорт перешел в «Манчестер Сити», пара переехала в Великобританию. В 2021 году у них родился сын Люке. В 2022-м было объявлено о помолвке.
Свадьбу сыграли в Барселоне в 2023 году. В числе гостей были товарищи по команде — Эрлинг Холлан и Родри.
В мае 2024-го в семье появился второй ребенок — дочь (ее имя в открытых источниках отсутствует).
C 2023 по 2025 год супруги жили в Саудовской Аравии, когда Ляпорт играл за «Ан-Наср», сейчас — в Испании в связи с переходом Ляпорта в «Атлетик Бильбао».
Сейчас Ляпорт выступает за сборную Испании, в ее составе он стал чемпионом Европы.
Люсия Лой
Люсия Лой и игрок молодежного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии (до 16 лет) Маркус Рэшфорд начали встречаться в школе, когда им было по 15 лет.
В мае 2021 года, после восьми лет совместной жизни, они расстались, заявив, что на это повлияли ограничения в связи с пандемией Covid-19. В том же году вскоре после Рождества они помирились. 2022–2023 годы: помолвка и второй раскол. Конец 2021 года — примирение: пара тихо воссоединилась вскоре после Рождества.
В мае 2022 года в Лос-Анджелесе Маркус сделал своей подруге предложение. В июне 2023-го помолвка была расторгнута.
В июле 2025 года Рэшфорда отправили в сезонную аренду в «Барселону». Пара снова воссоединилась.
Люсия отправилась в Барселону, чтобы помочь партнеру обжиться в другой стране. Осенью у них родился мальчик. Согласно некоторым источникам, это уже второй ребенок, но о первом мало что известно.
В мае 2026 года Рэшфорд отмечал победу «Барселоны» в Ла Лиге вместе с матерью и Люсией Лой.