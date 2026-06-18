Закрылся банкротящийся пивзавод «Панкрат» в Липецкой области

Как стало известно «Ъ-Черноземье», пивоваренный завод «Панкрат» (юрлицо ООО «Пищевой комбинат "Усагро"», входит в холдинг «Елецкое пиво») в липецком Ельце прекратил работу. Предприятие на рынке с 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» попытался связаться с предприятием, однако большинство телефонов оказались недоступны. По одному из контактов подтвердили закрытие, но от комментариев относительно причин отказались. Там же сообщили о принадлежности «Панкрата» к «Елецкому пиву».

Согласно картотеке арбитражных дел, в декабре 2025 года КФХ «Иванова» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ООО «Пищевой комбинат «Усагро» банкротом. Сумма требований составила 6,75 млн руб., из которых 4,53 млн руб. — основной долг, а остальная часть — проценты за пользование чужими денежными средствами в 2023 и 2025 годах.

В апреле этого года суд ввел в отношении комбината процедуру наблюдения, временным управляющим утвержден Дмитрий Сердюков. 25 мая поступило заявление от ПАО «Норд-овощ» о включении в реестр требований кредиторов на сумму 281 тыс. руб. Сейчас в деле заявлено семь кредиторов.

По собственным данным, завод позиционировал себя «как уникальное производство с полным циклом» — от выращивания сырья до розлива, используя собственную сырьевую базу: артезианскую воду, ячменные поля, солодовню, хмелевые плантации, яблоневые сады для сидров, пасеки и ягодники. В ассортименте — 50 сортов пива, включая крафтовые позиции, сидр, медовуху и безалкогольные напитки.

География поставок охватывала Липецкую, Орловскую, Воронежскую, Рязанскую, Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Татарстан, Чувашию, Урал и Беларусь.

По данным Rusprofile, ООО «Пищевой комбинат "Усагро"» зарегистрировано в декабре 2014 года в Липецкой области. Основной вид деятельности — переработка и консервирование фруктов и овощей. С 22 января 2026 года директором назначен Станислав Иванов. Единственный учредитель — Наталья Австриевских. Выручка в 2025 году выросла на 11%, до 146,6 млн руб., однако чистый убыток составил 15,6 млн руб. против прибыли в 1,3 млн годом ранее. Пищевой комбинат входит в ООО «Елецкое Пиво», основанное в 2009 году в Ельце. Генеральный директор с января 2018 года — Наталья Донцой, ей же принадлежит 56,25% долей. Второй учредитель — Наталья Нарудинова (43,75%). В 2025 году выручка головной компании составила 103,4 млн руб. (+3% к 2024 году), однако чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 6,5 до 3,5 млн руб.

Анна Швечикова