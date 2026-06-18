В Думу внесли проект о праве студентов на работу в судах

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, предусматривающий смягчение квалификационных требований к работникам аппаратов судов. Согласно предложенным поправкам к закону «О государственной гражданской службе», на должность секретаря суда смогут претендовать обладатели не только высшего, но и среднего профессионального юридического образования, либо студенты вузов, прошедшие не менее половины обучения.

Как отмечается в пояснительной записке, такое нововведение должно повысить заинтересованность граждан в поступлении на службу в аппараты судов и решить проблему текучести кадров. «Для молодежи привлекательность работы в качестве секретаря суда, секретаря судебного заседания, консультанта, как правило, связана с возможностью получить необходимый опыт, что позволяет в дальнейшем продолжить карьеру в судебной системе»,— подчеркивают авторы законопроекта.

Анастасия Корня