Наднациональные институты и межправительственные организации

1944 год. Бенилюкс

В Таможенный союз входит три страны-соседа — Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Отсюда и название, образованное из начальных букв стран-участниц: Be, ne и lux. Цели союза: свободное передвижение граждан; ликвидация таможенных пошлин, проведение единой политики в сфере соцстрахования; координация экономической, финансовой и социальной политики.

Союз, как гарантия стабильного экономического положения Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, был сохранен, несмотря на создание в 1957 году Европейского экономического сообщества, куда вошли все три страны.

1945 год. Лига арабских государств

Учредили организацию Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания и Йемен. Сегодня в состав Лиги арабских государств (ЛАГ) входят 22 страны. Цель — укрепление связей и сотрудничества, координация политической деятельности, защита независимости и суверенитета. Деятельность также включает экономические, финансовые, культурные, социальные взаимодействия. В 2015 году страны ЛАГ договорились о формировании единых вооруженных сил.

Высший руководящий орган организации — Совет ЛАГ, собирается дважды в год. С 1950 года ЛАГ имеет статус наблюдателя при ООН. В 2009-м между ЛАГ и РФ был учрежден Российско-арабский форум сотрудничества.

1949 год. НАТО

В 1948 году Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция заключили договор с целью противостояния военным, политическим и идеологическим угрозам со стороны СССР. Это была первая в истории попытка создать единые вооруженные силы Европы. Параллельно велись переговоры между США, Канадой и Великобританией о создании оборонительного союза. Совместные переговоры привели к подписанию Североатлантического договора и созданию НАТО — организации, в которую вошли 12 стран. Сегодня в ее состав входят 32 страны.

Главная цель — «обеспечение свободы и безопасности» членов альянса. 5-я статья договора гласит, что нападение на одну страну—участницу блока будет расцениваться как нападение на все НАТО. Высший орган — Североатлантический совет, решения которого принимаются путем консенсуса. Каждая страна имеет право вето. Бюджет формируется из взносов участников. В 2024 году совокупные военные расходы составили $1,3 трлн, из них $818 млрд (64%) пришлись на США.

1967 год. АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии специализируется на торгово-инвестиционном сотрудничестве. Первоначально входили Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Тогда стороны назвали приоритетами поддержание мира и стабильности, а также принцип невмешательства. В то же время в задачу блока входило противодействие распространению коммунизма на фоне Вьетнамской войны (1954–1975).

Сегодня ассоциация объединяет 11 стран и образует пятую крупнейшую экономику мира, цель — экономическая интеграция. Имеет диалоговое партнерство с 11 странами мира, включая РФ. Представляет собой сложную децентрализованную структуру, состоящую из совещательных и исполнительных органов. Высший орган объединения — саммиты глав государств и правительств.

1991 год. СНГ

В 1991 году в Беловежской пуще главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР объявили о прекращении существования СССР и заключили соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ). В документе они подтвердили стремление к демократии, равноправию, взаимному уважению суверенитета и отказу от вмешательства во внутренние дела, приверженность нормам международного права.

В СНГ вошли 11 республик бывшего СССР, кроме стран Балтии и Грузии. Последняя присоединилась в 1993 году, но вышла в 2009-м, через год после войны в Южной Осетии. Сегодня в СНГ входит девять стран. Цель объединения — сотрудничество и интеграция по широкому спектру направлений — от культурной до внешнеполитической сферы. В рамках союза действуют 88 органов, основной из них — Совет глав государств.

1992 год. ЕС

В 1951 году Бельгия, ФРГ, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия подписали Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Контроль над этими ресурсами и общий рынок должен был сделать любую будущую войну между европейскими странами технически и экономически невозможной. ЕОУС заложило основу дальнейшей экономической интеграции в Европе. С целью ее углубления те же шесть стран в 1957-м учредили Европейское экономическое сообщество и Европейское сообщество по атомной энергии. В 1992 году 12 стран-участников этих сообществ подписали договор о создании Европейского союза (ЕС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Органы власти Евросоюза в Брюсселе — воплощение одного из самых известных наднациональных проектов, прямо конкурирующего с самыми старыми и укорененными национальными государствами

Фото: Yves Herman / Reuters Органы власти Евросоюза в Брюсселе — воплощение одного из самых известных наднациональных проектов, прямо конкурирующего с самыми старыми и укорененными национальными государствами

Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе действует общий рынок, гарантирующий свободное движение товаров, передвижение людей внутри ЕС, капитала и услуг. В 1999-м появилась единая денежная единица ЕС — евро. Первая цель ЕС — «содействие миру и улучшение благополучия граждан».

Сегодня в союз входят 27 стран. Высший политический орган — Европейский совет, он определяет задачи ЕС. Высший исполнительный орган — Европейская комиссия, обеспечивает повседневную деятельность. Европарламент — законодательный и представительный орган, напрямую избираемый гражданами государств-членов. Евросоюз имеет собственную казну, которая формируется в основном из взносов стран-участниц ЕС.

1992 год. ОДКБ

В 1992 году Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ), который позже трансформировался в организацию. Сегодня членами ОДКБ являются шесть стран, в том числе Армения, которая заморозила участие в 2024 году.

Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего нападения. Согласно 4-й статье ДКБ, агрессия по отношению к одной из стран организации рассматривается как агрессия против всех государств-участников. Дополнительная деятельность — борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. В 2009-м лидеры ОДКБ одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования.

ОДКБ руководит Совет коллективной безопасности, который состоит из президентов стран—участниц договора. Совету подчиняется ряд комитетов, комиссий, рабочих групп и советов.

1999 год. Союзное Государство

В 1999 году лидеры двух стран — РФ и Белоруссии — подписали договор о создании Союзного государства (СГ). Документ предполагал создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, единую валюту и пенсионное обеспечение, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем. К настоящему времени созданы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС. В 2022 году президенты РФ и Белоруссии договорились о развертывании Региональной группировки войск (РГВ).

Ключевой орган СГ — Высший государственный совет, в его состав входят президенты, премьер-министры и председатели нижней и верхней палат парламентов. Бюджет союза формируется по формуле «65 на 35», где 65% — размер взноса России, 35% — Белоруссии (в 2024 году его объем достиг 6,97 млрд руб.).

2001 год. ШОС

Предшественница Шанхайской организации сотрудничества — «Шанхайская пятерка» (РФ, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), образованная в 1996 году для поддержания стабильности в Центральной Азии после распада СССР. Сегодня в организации состоят десять стран.

Изначально ШОС создавалась для борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, но уже в 2003-м страны подписали Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Начали развиваться отношения в научно-технической, культурной областях, в сферах транспорта, энергетики и туризма. У ШОС есть 29 уставных органов, два работают постоянно — секретариат в Пекине и региональная антитеррористическая структура со штаб-квартирой в Ташкенте.

ШОС занимает третье место в мире по совокупному ВВП ($27,5 трлн) среди других подобных организаций, обходя ЕС ($21,2 трлн) и АСЕАН ($4,25 трлн).

2006 год. БРИКС

Объединение БРИК основано в 2006 годe на полях ПМЭФ с участием министров экономики Бразилии, РФ, Индии, Китая. Первый полноценный саммит состоялся в 2009-м. С тех пор главы стран ежегодно встречаются на саммитах, где обсуждают вопросы экономики и геополитики, налаживают сотрудничество по проектам инфраструктуры, культуры и т. д. В 2011-м к содружеству присоединилась ЮАР (South Africa Republic), превратив BRIC в полноценный BRICS. Сегодня в состав входят десять стран. Блок составляет около 37% мирового ВВП по паритету покупательной способности.

2014 год. ЕАЭС

Главные цели Евразийского экономического союза —экономическая интеграция и свободный товарооборот между странами-участницами и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке. ЕАЭС образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Белоруссии и Казахстана. Сегодня в него входят пять стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ. Также у ЕАЭС есть четыре государства-наблюдателя — Молдавия, Узбекистан, Куба и Иран.

Руководит ЕАЭС Высший Евразийский экономический совет, который составляют лидеры государств союза. Принятые консенсусом решения становятся обязательными во всем ЕАЭС. Бюджет формируется в российских рублях за счет взносов (Армения — 1,22%, Белоруссия — 4,86%, Казахстан — 6,9%, Киргизия — 1,9%, РФ — 85,1%).