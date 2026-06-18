Rockstar откроет предзаказы на GTA 6 с 25 июня

Предзаказ игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) станет доступен с 25 июня. Об этом сообщается на сайте разработчика Rockstar Games. Релиз ожидается 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость и варианты изданий пока не раскрываются. Дата релиза на ПК пока не называлась.

Rockstar также представила официальную обложку игры, выполненную в стилистике предыдущих частей серии. На арте — сегментированные изображения главных героев, Джейсона и Люсии, и второстепенных персонажей, с логотипом посередине. Сюжетная линия развернется в вымышленном штате Леонида (прототип — Флорида).

Разработку GTA 6 Rockstar официально подтвердила в феврале 2022 года. Осенью того же года произошла крупная утечка файлов: в сеть слили 3 ГБ видео с игровым процессом находящейся в разработке GTA. Позднее релиз игры несколько раз переносили. Предыдущая часть, вышедшая 12 лет назад, разошлась тиражом почти 200 млн копий.