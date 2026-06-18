Rockstar откроет предзаказы на GTA 6 с 25 июня
Предзаказ игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) станет доступен с 25 июня. Об этом сообщается на сайте разработчика Rockstar Games. Релиз ожидается 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость и варианты изданий пока не раскрываются. Дата релиза на ПК пока не называлась.
Rockstar также представила официальную обложку игры, выполненную в стилистике предыдущих частей серии. На арте — сегментированные изображения главных героев, Джейсона и Люсии, и второстепенных персонажей, с логотипом посередине. Сюжетная линия развернется в вымышленном штате Леонида (прототип — Флорида).
Разработку GTA 6 Rockstar официально подтвердила в феврале 2022 года. Осенью того же года произошла крупная утечка файлов: в сеть слили 3 ГБ видео с игровым процессом находящейся в разработке GTA. Позднее релиз игры несколько раз переносили. Предыдущая часть, вышедшая 12 лет назад, разошлась тиражом почти 200 млн копий.
Релиз Grand Theft Auto VI несколько раз переносился. Изначально игру планировали выпустить в 2025 году, но позже сроки сдвинули на май 2026 года, а затем на 19 ноября 2026 года. Эти переносы связаны со стремлением разработчиков из Rockstar Games достичь высокого уровня качества, ожидаемого фанатами, и довести игру до идеала. Такую же политику компания Rockstar проводила и с предыдущими частями серии.
Проект является рекордсменом игровой индустрии по бюджету, на его создание потрачено свыше 2 млрд долларов. Профильные СМИ сообщали, что новый трейлер GTA VI появился спустя несколько дней после решения Rockstar Games перенести релиз. В ответ на эту новость некоторые геймеры обращались за психологической помощью, что привело к размещению номеров горячих линий на Reddit. По прогнозам Financial Times, в первый год игра может принести до $3 млрд, включая $1 млрд от предзаказов. Аналитики Newzoo ожидают, что выход GTA VI в 2025 году (теперь 2026 год) изменит игровой рынок, увеличив доходы сектора консолей.