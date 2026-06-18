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Rockstar откроет предзаказы на GTA 6 с 25 июня

Предзаказ игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) станет доступен с 25 июня. Об этом сообщается на сайте разработчика Rockstar Games. Релиз ожидается 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость и варианты изданий пока не раскрываются. Дата релиза на ПК пока не называлась.

Rockstar также представила официальную обложку игры, выполненную в стилистике предыдущих частей серии. На арте — сегментированные изображения главных героев, Джейсона и Люсии, и второстепенных персонажей, с логотипом посередине. Сюжетная линия развернется в вымышленном штате Леонида (прототип — Флорида).

Разработку GTA 6 Rockstar официально подтвердила в феврале 2022 года. Осенью того же года произошла крупная утечка файлов: в сеть слили 3 ГБ видео с игровым процессом находящейся в разработке GTA. Позднее релиз игры несколько раз переносили. Предыдущая часть, вышедшая 12 лет назад, разошлась тиражом почти 200 млн копий.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Релиз Grand Theft Auto VI несколько раз переносился. Изначально игру планировали выпустить в 2025 году, но позже сроки сдвинули на май 2026 года, а затем на 19 ноября 2026 года. Эти переносы связаны со стремлением разработчиков из Rockstar Games достичь высокого уровня качества, ожидаемого фанатами, и довести игру до идеала. Такую же политику компания Rockstar проводила и с предыдущими частями серии.

Проект является рекордсменом игровой индустрии по бюджету, на его создание потрачено свыше 2 млрд долларов. Профильные СМИ сообщали, что новый трейлер GTA VI появился спустя несколько дней после решения Rockstar Games перенести релиз. В ответ на эту новость некоторые геймеры обращались за психологической помощью, что привело к размещению номеров горячих линий на Reddit. По прогнозам Financial Times, в первый год игра может принести до $3 млрд, включая $1 млрд от предзаказов. Аналитики Newzoo ожидают, что выход GTA VI в 2025 году (теперь 2026 год) изменит игровой рынок, увеличив доходы сектора консолей.

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