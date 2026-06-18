Путин рассказал о конструктивном диалоге России с Сингапуром

Россия и Сингапур поддерживают конструктивный диалог в областях, которые представляют взаимный интерес. Об этом российский президент Владимир Путин заявил по итогам встречи с сингапурским премьер-министром Лоуренсом Воном на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши страны взаимодействуют не только здесь, но и на других международных площадках, включая прежде всего ООН»,— отметил господин Путин. Стороны также координируют усилия «по реагированию на общие вызовы», в частности на угрозы международной информационной безопасности, отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что каналы для делового общения между странами остаются открытыми, а в экономическом взаимодействии сохраняется значительный потенциал. При этом, по его словам, этот потенциал пока реализован не полностью — «в том числе из-за введенных ограничений». Президент поприветствовал участие Сингапура в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Россия будет рада видеть представителей страны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Премьер-министр Сингапура, со своей стороны, сказал, что отношения его страны с Россией основаны на прагматизме и практическом сотрудничестве. «Мы могли бы выявить области сотрудничества, где у нас есть общие интересы, для того, чтобы наши отношения развивались и дальше»,— добавил господин Вон. Он подчеркнул, что Сингапур высоко ценит отношения с Москвой.

Последний раз переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром состоялись в 2018 году во время посещения страны Владимиром Путиным. В феврале 2022 года Сингапур присоединился к антироссийским санкциям. Власти России в ответ внесли страну в список недружественных государств. В 2027 году Сингапур будет председательствовать в АСЕАН.