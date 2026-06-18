Сообщение между Крымом и Херсонской областью поддерживается в светлое время суток

Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на пути между Херсонской областью и Крымом будет осуществляться в светлое время суток, также разрабатывается дополнительный маршрут через Чонгарский пролив. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, после атак Вооруженных сил Украины на дорогах, ведущих в сторону Крыма и Арабатской стрелки, будут действовать ограничения. В частности, пункт пропуска «Джанкой» продолжает работать, однако движение транспорта на нем будет организовано только в светлое время суток.

Часть грузопотока с этого направления перенаправят на АПП «Армянск», который работает в штатном режиме. Над восстановлением Чонгарского моста, отметил господин Сальдо, работают специалисты. Они же разрабатывают резервный маршрут через Чонгарский пролив.

Движение на мосту между Ставками и Преображенкой закрыто, для местных жителей и транспорта уже подготовлен альтернативный проезд через канал. Движение по мосту в районе Мирного продолжается в штатном режиме. Местные власти параллельно создают резервный маршрут на случай необходимости.

Вместо моста через пролив Промоина, ведущего к Арабатской стрелке, действует понтонная переправа. Подготавливаются подъезды для наведения понтонной переправы в районе моста через пролив Тонкий.

За последние две недели Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по мосту у Арабатской стрелки и мосту в районе Чонгара на границе с Крымом, из-за чего работа автомобильного пункта пропуска «Джанкой» приостанавливалась.

Александр Дремлюгин, Симферополь