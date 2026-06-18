Цена нефти Brent опустилась ниже $77 впервые со 2 марта

Августовский фьючерс на нефть марки Brent составлял $76,86 за баррель, дешевея на 3,38% к закрытию предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в 17:23 мск. В последний раз цена Brent опускалась ниже $77 2 марта 2026 года.

К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле торговался на уровне $73,2 за баррель (-3,7%). Так котировки реагируют на обновления по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал текст меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, который должен положить начало мирным переговорам. Документ включает 14 пунктов, среди них — договоренности по прекращению огня, ядерной программе, экспорту нефти, замороженным активам, а также условия окончательной сделки. Церемония подписания должна состояться 19 июня в Швейцарии, однако иранский МИД утверждает, что стороны сразу перейдут к диалогу.