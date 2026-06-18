Один человек погиб при ударе БПЛА в Горловке

При атаке беспилотников ВСУ в Калининском районе Горловки в ДНР погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким»,— написал мэр в Telegram-канале. При той же атаке пострадали еще восемь человек, добавил господин Приходько.

Сегодня утром беспилотники ударили по нескольким районам Горловки. В Никитском районе под удар попало коммунальное предприятие, в Центральном — пострадал один человек.