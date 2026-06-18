Вакансия на рынке складов в Московском регионе может достичь максимума за 10 лет
К концу года доля свободных площадей на рынке складской недвижимости Московского региона может достичь 8,2% с учетом субаренды, что станет максимальным показателем с 2016 года. Таким прогнозом поделилась партнер консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова на форуме «Движение» в Сочи. При этом эксперт ожидает корректировку средневзвешенной ставки аренды до 10 тыс. руб. за кв. м в год.
«В 2026 году у арендаторов впервые за последние три-четыре года появился шанс. Впервые за долгое время рынок арендодателя стал рынком арендатора. Ставки находятся на минимальном уровне и уже в следующем году будут расти»,— рассказала госпожа Широкова на сессии ИД «Коммерсантъ.
Консультанты ожидают рекордный ввод складов в России по итогам года на уровне 7,1 млн кв. м. Основной прирост обеспечит Московский регион, на который придется 2,6 млн кв м. Это на треть больше в сравнении с показателем региона за предыдущий год и максимальное значение с 2022 года. По прогнозам NF Group спрос в РФ сохранится на прошлогодних значениях в 3-3,5 млн кв. м.
Как писал «Ъ», объем свободных площадей в складских комплексах Москвы и Подмосковья в январе—марте 2026 года увеличился, по разным оценкам, до 3–7,3%, прирост год к году составил 2,1–4,8 процентного пункта (п. п.). Эксперты объясняют увеличение показателя вводом новых спекулятивных проектов и высвобождением большого объема площадей ритейлерами, которые хотят оптимизировать занимаемые складские пространства.
В предыдущие годы на рынке складской недвижимости в Московском регионе наблюдался острый дефицит площадей и стремительный рост арендных ставок. Например, к сентябрю 2023 года ставка аренды складских помещений достигала исторического максимума в 7,9 тыс. руб. за кв. м в год, а доля вакантных площадей составляла всего 0,3%. В 2024 году эксперты также прогнозировали рекордно низкий уровень вакантности на уровне 1-2% в целом по РФ, а ставки аренды в Московском регионе ожидались на уровне 9600-9800 руб. за кв. м в год.
Однако уже к концу 2025 года ситуация на рынке начала меняться. Объем нового строительства складской недвижимости в России достиг исторического максимума, при этом более 60% объектов в Московском регионе были спекулятивными. Это привело к росту вакансии до 6% и снижению ставок почти на 30% год к году. К началу декабря 2025 года количество складских помещений в Москве увеличилось на 27%, при этом 66% составляли спекулятивные логопарки, построенные без конкретного заказчика. В результате арендные ставки в логопарках класса А сократились на 16% год к году, до 10,5 тыс. руб. за кв. м в год, и прогнозировалось дальнейшее снижение до 9,5–10 тыс. руб. за кв. м в год в 2026 году.
Основной причиной увеличения свободных площадей является не только ввод спекулятивных проектов, но и замедление активности крупных ритейлеров и маркетплейсов, которые стали оптимизировать занимаемые складские пространства. В условиях снижения покупательской способности они сокращают издержки, сдавая избыточные площади в субаренду. К февралю 2026 года объем предложения складских площадей в субаренду в Московском регионе достиг рекордных 675,7 тыс. кв. м.