Вакансия на рынке складов в Московском регионе может достичь максимума за 10 лет

К концу года доля свободных площадей на рынке складской недвижимости Московского региона может достичь 8,2% с учетом субаренды, что станет максимальным показателем с 2016 года. Таким прогнозом поделилась партнер консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова на форуме «Движение» в Сочи. При этом эксперт ожидает корректировку средневзвешенной ставки аренды до 10 тыс. руб. за кв. м в год.

«В 2026 году у арендаторов впервые за последние три-четыре года появился шанс. Впервые за долгое время рынок арендодателя стал рынком арендатора. Ставки находятся на минимальном уровне и уже в следующем году будут расти»,— рассказала госпожа Широкова на сессии ИД «Коммерсантъ.

Консультанты ожидают рекордный ввод складов в России по итогам года на уровне 7,1 млн кв. м. Основной прирост обеспечит Московский регион, на который придется 2,6 млн кв м. Это на треть больше в сравнении с показателем региона за предыдущий год и максимальное значение с 2022 года. По прогнозам NF Group спрос в РФ сохранится на прошлогодних значениях в 3-3,5 млн кв. м.

Как писал «Ъ», объем свободных площадей в складских комплексах Москвы и Подмосковья в январе—марте 2026 года увеличился, по разным оценкам, до 3–7,3%, прирост год к году составил 2,1–4,8 процентного пункта (п. п.). Эксперты объясняют увеличение показателя вводом новых спекулятивных проектов и высвобождением большого объема площадей ритейлерами, которые хотят оптимизировать занимаемые складские пространства.