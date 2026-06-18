Банк России зарегистрировал ЦФА-платформу Ozon

Банк России включил Ozon Банк в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), следует из сообщения регулятора. Одновременно ЦБ зарегистрировал в этом качестве АО «Волтари».

В январе Ozon сообщал о планах по созданию собственной ЦФА-платформы. В компании тогда отмечали, что цифровые финансовые активы станут частью будущего инвестиционного направления финтех-бизнеса.

Ozon Банк стал третьим, а «Волтари» — четвертым оператором, внесенным в реестр с начала года. До этого были зарегистрированы платформы «Уралсиба» и «Спутник ЦФА». Сейчас в общем реестре операторов информационных систем значатся 23 участника. Среди них — Альфа-банк, Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк, НРД.