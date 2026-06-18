В населенных пунктах Воронежской области отключают освещение из-за угрозы БПЛА

В Воронежской области районная администрация накануне уведомила жителей Ольховатского городского поселения об отключении уличного освещения в целях безопасности. В соцсетях администрации рассказали, что «при угрозе полетов БПЛА меньшее количество световых ориентиров затрудняет работу беспилотников и помогает снизить риски для населения и объектов инфраструктуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это временная мера. Как только обстановка стабилизируется, освещение вновь включат. Следите за официальными ресурсами — мы сообщим об отмене ограничения»,— заявили в администрации.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что в ночь на 18 июня в небе над двумя городскими округами и девятью районами Воронежской области обнаружили и уничтожили 35 беспилотников. В одном из муниципалитетов в результате падения фрагментов БПЛА побило стекла административного здания.

Менее часа назад в Воронеже вновь сработали сирены тревоги в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА. Были слышны хлопки, похожие на работу ПВО. Официальной информации о сбитии воздушных целей пока не поступало.

Денис Данилов