Российские инвесторы получат больше сведений о выпуске ЦФА с октября 2026 года
С 1 октября 2026 года эмитентов обяжут раскрывать больше информации об условиях выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Минюст России зарегистрировал соответствующее указание Центробанка, передает пресс-служба регулятора.
Прежде всего, расширятся сведения о самом эмитенте. Также в решении о выпуске ЦФА необходимо будет включить данные из его бухгалтерской отчетности или дать ссылку на ресурс, где те опубликованы. Если у эмитента есть кредитный рейтинг, следует привести сайт кредитного рейтингового агентства, которое его присвоило, добавили в ЦБ.
В отдельную категорию регулятор выделил выпуски кредитных ЦФА. Выпуская их, банк должен предоставить инвестору сведения о кредитном договоре и его заемщике. Если же речь идет о кредитном портфеле, нужно раскрыть информацию о его качественной оценке, всех якорных заемщиках (обеспечивают основной объем кредитного портфеля.—"Ъ") и просроченных платежах. При наличии этих сведений инвестору будет проще решаться на покупку такого вида ЦФА.
В Банке России напомнили, что ЦФА обладают «сложной природой», поэтому предназначены только для квалифицированных инвесторов. Указанные продукты представляют собой права инвестора на актив, записанные в информационной системе. Ими могут быть и аналоги биржевых бумаг (акции, облигации, фьючерсы), и специфические инструменты, например токенизированные квадратные метры в новостройке. Акциями торгуют на бирже, а ЦФА — на той платформе, где они выпущены. Понятие ЦФА законодательно закреплено в России с 2020 года.
Увеличение раскрытия информации о цифровых финансовых активах (ЦФА) вызвано тем, что, несмотря на активное развитие рынка, существует ряд проблем, затрудняющих привлечение инвесторов. К ним относятся недостаточная ликвидность, отсутствие развитого вторичного рынка, технологические и регуляторные риски, а также низкая осведомленность инвесторов о данном инструменте. Раскрытие информации о ЦФА, особенно для кредитных активов, поможет инвесторам принимать более осознанные решения, поскольку сейчас они могут сталкиваться с дефолтами эмитентов из-за слабых мест в законодательстве, таких как отсутствие обязательного раскрытия существенных фактов и законодательного понятия дефолта.
Банк России видит в ЦФА большой потенциал и разрабатывает концепцию развития рынка, включая пересмотр подходов к квалификации инвесторов для расширения круга участников. При этом в Госдуме отмечают необходимость доработки законопроекта о выводе ЦФА на фондовые рынки, чтобы обеспечить защиту прав инвесторов и предотвратить неоправданные риски для тех, кто не обладает достаточной квалификацией. Для дальнейшего развития рынка требуется решение ряда вопросов, включая выравнивание налоговых условий для ЦФА и ценных бумаг, а также создание единой площадки для вторичного обращения ЦФА, выпущенных разными операторами.