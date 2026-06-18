Российские инвесторы получат больше сведений о выпуске ЦФА с октября 2026 года

С 1 октября 2026 года эмитентов обяжут раскрывать больше информации об условиях выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Минюст России зарегистрировал соответствующее указание Центробанка, передает пресс-служба регулятора.

Прежде всего, расширятся сведения о самом эмитенте. Также в решении о выпуске ЦФА необходимо будет включить данные из его бухгалтерской отчетности или дать ссылку на ресурс, где те опубликованы. Если у эмитента есть кредитный рейтинг, следует привести сайт кредитного рейтингового агентства, которое его присвоило, добавили в ЦБ.

В отдельную категорию регулятор выделил выпуски кредитных ЦФА. Выпуская их, банк должен предоставить инвестору сведения о кредитном договоре и его заемщике. Если же речь идет о кредитном портфеле, нужно раскрыть информацию о его качественной оценке, всех якорных заемщиках (обеспечивают основной объем кредитного портфеля.—"Ъ") и просроченных платежах. При наличии этих сведений инвестору будет проще решаться на покупку такого вида ЦФА.

В Банке России напомнили, что ЦФА обладают «сложной природой», поэтому предназначены только для квалифицированных инвесторов. Указанные продукты представляют собой права инвестора на актив, записанные в информационной системе. Ими могут быть и аналоги биржевых бумаг (акции, облигации, фьючерсы), и специфические инструменты, например токенизированные квадратные метры в новостройке. Акциями торгуют на бирже, а ЦФА — на той платформе, где они выпущены. Понятие ЦФА законодательно закреплено в России с 2020 года.