«Не помню его лица, но на нем был крестик»

В Парке искусств «Музеон» рядом со зданием Новой Третьяковки на Крымском валу открыта фотовыставка «Церковь помогает», подготовленная Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) при участии издательского дома «Коммерсантъ». “Ъ” по этому случаю вспоминает наиболее яркие примеры из истории церковной благотворительности и рассказывает о том, кто и как берет на себя эту миссию сегодня.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин перед открытием выставки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (второй справа) и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский (справа) перед открытием выставки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Проект стал первой совместной выставкой Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ и ИД «Коммерсантъ» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Сестра милосердия в храме при Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Крупнейшая многопрофильная больница Русской православной церкви принимает пациентов из разных регионов России независимо от их вероисповедания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Настоятель храма Вознесения Господня в Кимрах, руководитель реабилитационного центра «Радуга» протоиерей Андрей Лазарев во время интервью. В центре людям с алкогольной и наркотической зависимостью помогают вернуться к обычной жизни по программе «Терапевтическое содружество» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото «Автобус милосердия» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Мобильный пункт помощи выезжает к бездомным: его сотрудники и добровольцы раздают еду, одежду и средства гигиены, оказывают первую медицинскую помощь Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Воспитанник Свято-Софийского социального дома православной службы помощи «Милосердие». Здесь живут дети и взрослые с выраженными нарушениями развития, оставшиеся без поддержки семьи Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Воспитанники Свято-Софийского социального дома. Для каждого из них специалисты составляют программу обучения и развития, а достигшие совершеннолетия могут продолжать жить в привычной обстановке Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Воспитанники социального центра «Умиление» в Вырице во время занятий. Проект объединяет приемные семьи, которые воспитывают детей-сирот, в том числе детей с инвалидностью Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Занятие в социальном центре «Умиление». Семьи проекта живут по соседству в отдельных домах и помогают друг другу в воспитании и реабилитации приемных детей Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Сестры милосердия в храме при Больнице Святителя Алексия. Помимо лечения пациентов, больница готовит младших медицинских сестер и специалистов по уходу за тяжелобольными Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Подопечные реабилитационного центра «Дом слепоглухих» в Пучково во время занятия по шитью. Освоение ремесел, бытовых навыков и способов общения помогает людям с нарушениями слуха и зрения становиться самостоятельнее Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни православной службы помощи «Милосердие» ухаживает за пожилой подопечной. Одиноким и тяжелобольным людям здесь обеспечивают круглосуточный профессиональный уход Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни во время ухода за пожилым подопечным. В обязанности сестер входят медицинские процедуры, кормление и гигиенический уход, но не менее важны общение и внимание Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Переселенцы из приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. После массовой эвакуации жителей церковные службы развернули гуманитарные пункты, организовали размещение нуждающихся и уход за лежачими пожилыми людьми Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Подопечные реабилитационного центра «Обитель исцеления» ухаживают за коровами на ферме. Труд и совместная жизнь в общине становятся частью программы возвращения людей с наркотической зависимостью к самостоятельной жизни Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Посетители церемонии открытия выставки «Церковь помогает» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха Московского и всея Руси иерей Игорь Палкин (справа) перед началом церемонии открытия выставки «Церковь помогает» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Участники церемонии открытия выставки «Церковь помогает». Экспозиция знакомит посетителей с повседневной работой церковных социальных проектов в разных регионах России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (справа) и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин на открытии фотовыставки «Церковь помогает» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 22 Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин перед открытием выставки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (второй справа) и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский (справа) перед открытием выставки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Проект стал первой совместной выставкой Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ и ИД «Коммерсантъ» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Сестра милосердия в храме при Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Крупнейшая многопрофильная больница Русской православной церкви принимает пациентов из разных регионов России независимо от их вероисповедания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Настоятель храма Вознесения Господня в Кимрах, руководитель реабилитационного центра «Радуга» протоиерей Андрей Лазарев во время интервью. В центре людям с алкогольной и наркотической зависимостью помогают вернуться к обычной жизни по программе «Терапевтическое содружество» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото «Автобус милосердия» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Мобильный пункт помощи выезжает к бездомным: его сотрудники и добровольцы раздают еду, одежду и средства гигиены, оказывают первую медицинскую помощь Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Воспитанник Свято-Софийского социального дома православной службы помощи «Милосердие». Здесь живут дети и взрослые с выраженными нарушениями развития, оставшиеся без поддержки семьи Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Воспитанники Свято-Софийского социального дома. Для каждого из них специалисты составляют программу обучения и развития, а достигшие совершеннолетия могут продолжать жить в привычной обстановке Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Воспитанники социального центра «Умиление» в Вырице во время занятий. Проект объединяет приемные семьи, которые воспитывают детей-сирот, в том числе детей с инвалидностью Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Занятие в социальном центре «Умиление». Семьи проекта живут по соседству в отдельных домах и помогают друг другу в воспитании и реабилитации приемных детей Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Сестры милосердия в храме при Больнице Святителя Алексия. Помимо лечения пациентов, больница готовит младших медицинских сестер и специалистов по уходу за тяжелобольными Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Подопечные реабилитационного центра «Дом слепоглухих» в Пучково во время занятия по шитью. Освоение ремесел, бытовых навыков и способов общения помогает людям с нарушениями слуха и зрения становиться самостоятельнее Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни православной службы помощи «Милосердие» ухаживает за пожилой подопечной. Одиноким и тяжелобольным людям здесь обеспечивают круглосуточный профессиональный уход Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни во время ухода за пожилым подопечным. В обязанности сестер входят медицинские процедуры, кормление и гигиенический уход, но не менее важны общение и внимание Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Переселенцы из приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. После массовой эвакуации жителей церковные службы развернули гуманитарные пункты, организовали размещение нуждающихся и уход за лежачими пожилыми людьми Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Подопечные реабилитационного центра «Обитель исцеления» ухаживают за коровами на ферме. Труд и совместная жизнь в общине становятся частью программы возвращения людей с наркотической зависимостью к самостоятельной жизни Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Посетители церемонии открытия выставки «Церковь помогает» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха Московского и всея Руси иерей Игорь Палкин (справа) перед началом церемонии открытия выставки «Церковь помогает» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Участники церемонии открытия выставки «Церковь помогает». Экспозиция знакомит посетителей с повседневной работой церковных социальных проектов в разных регионах России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (справа) и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин на открытии фотовыставки «Церковь помогает» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Смотреть

В потоке ежедневных новостей церковная благотворительность не всегда различима. Происходит ли военный конфликт или природная катастрофа, идет ли речь о помощи бездомным, малоимущим, больным, увечным и зависимым, Русская православная церковь не оставалась в стороне, участвуя в развертывании инфраструктуры для пострадавших, сборе и раздаче гуманитарной помощи, организуя медико-социальные и образовательные проекты, поддерживая нуждающихся адресно. Но в новостную ленту все это попадает редко.

Благотворительность кажется естественной миссией Церкви.

К тому же, с христианской точки зрения, добро в отношении ближнего не требует какого бы то ни было поощрения, вознаграждения и тем более пиар-сопровождения.

Выставка «Церковь помогает» как раз дает возможность увидеть этот постоянный труд и, конечно, людей — и тех, которые помогают, и тех, кто получает эту помощь. Экспозиция перекликается с кампанией социальной рекламы, включающей баннеры, которые водители и пассажиры уже несколько месяцев видят вдоль столичных улиц: «Кто тебе тогда помог? — Я не запомнил его лица и имени, но помню, что у него был крестик». Синодальный отдел по благотворительности запустил эту кампанию в марте 2026 года при поддержке ОАО «РЖД» и мэрии Москвы. «Это попытка показать: Церковь — это все мы. Не только священники и сестры милосердия, а каждый из нас, верующих во Христа,— объясняет председатель Синодального отдела по благотворительности протоирей Михаил Потокин.— Мы становимся Церковью, когда делаем что-то не для себя, но ради Христа». По его словам, общая идея кампании и выставки в «Музеоне» в том, чтобы не только показать благотворительную работу Церкви, но и вовлечь в нее людей и компании, для которых общее благо — не пустой звук.

Выставка продлится до 30 июня.