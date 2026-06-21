«Не помню его лица, но на нем был крестик»
Как Русская православная церковь помогает людям в беде
В Парке искусств «Музеон» рядом со зданием Новой Третьяковки на Крымском валу открыта фотовыставка «Церковь помогает», подготовленная Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) при участии издательского дома «Коммерсантъ». “Ъ” по этому случаю вспоминает наиболее яркие примеры из истории церковной благотворительности и рассказывает о том, кто и как берет на себя эту миссию сегодня.
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В потоке ежедневных новостей церковная благотворительность не всегда различима. Происходит ли военный конфликт или природная катастрофа, идет ли речь о помощи бездомным, малоимущим, больным, увечным и зависимым, Русская православная церковь не оставалась в стороне, участвуя в развертывании инфраструктуры для пострадавших, сборе и раздаче гуманитарной помощи, организуя медико-социальные и образовательные проекты, поддерживая нуждающихся адресно. Но в новостную ленту все это попадает редко.
Благотворительность кажется естественной миссией Церкви.
К тому же, с христианской точки зрения, добро в отношении ближнего не требует какого бы то ни было поощрения, вознаграждения и тем более пиар-сопровождения.
Выставка «Церковь помогает» как раз дает возможность увидеть этот постоянный труд и, конечно, людей — и тех, которые помогают, и тех, кто получает эту помощь. Экспозиция перекликается с кампанией социальной рекламы, включающей баннеры, которые водители и пассажиры уже несколько месяцев видят вдоль столичных улиц: «Кто тебе тогда помог? — Я не запомнил его лица и имени, но помню, что у него был крестик». Синодальный отдел по благотворительности запустил эту кампанию в марте 2026 года при поддержке ОАО «РЖД» и мэрии Москвы. «Это попытка показать: Церковь — это все мы. Не только священники и сестры милосердия, а каждый из нас, верующих во Христа,— объясняет председатель Синодального отдела по благотворительности протоирей Михаил Потокин.— Мы становимся Церковью, когда делаем что-то не для себя, но ради Христа». По его словам, общая идея кампании и выставки в «Музеоне» в том, чтобы не только показать благотворительную работу Церкви, но и вовлечь в нее людей и компании, для которых общее благо — не пустой звук.
Выставка продлится до 30 июня.
Часть 1. Из истории русской благотворительности
Благотворительность как явление существовала с первых дней истории РПЦ. “Ъ” напоминает читателям о наиболее ярких событиях и фигурах этой многовековой эпопеи
Часть 2. Как сегодня устроена церковная благотворительность в России
После 1991 года РПЦ восстановила практически все благотворительные практики, принятые до революции: помощь больным, увечным и зависимым, приют для бездомных, поддержка нуждающихся. “Ъ” приводит некоторые примеры