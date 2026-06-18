Липецкий «Горняк» добился взыскания с белорусских металлургов 153 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области решил взыскать с ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"» 153,2 млн руб. в пользу местного ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» (ООО «Горняк»). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Горняк» требовал в своем иске перечислить ему 155,8 млн руб. задолженности и пени по контракту поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в январе 2025 года стороны заключили контракт на поставку известняка. «Горняк» выполнил свои обязательства, но белорусская компания вовремя не оплатила работы в полном объеме. Из-за этого образовалась задолженность в 150,3 млн руб. Также поставщик рассчитал пеню за несвоевременную оплату товара, она составила 5,5 млн руб. Он отправил в адрес ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК"» претензию с требованием оплатить задолженность, но ответчик не погасил ее. Это послужило поводом для обращения в суд. О поступлении иска в липецкий арбитраж «Ъ-Черноземье» сообщал в марте.

В ходе разбирательства ответчик погасил задолженность на 2,6 млн руб., в связи с чем истец снизил размер требований до 153,2 млн руб. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным Rusprofile, ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» («Горняк») было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в ноябре 2013 года. Основной вид деятельности — добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Уставный капитал — 5 млн руб. Директор — Сергей Подколзин. 50% долей общества принадлежит Павлу Рогачкину. Также по 10,71% владеют Илья и Даниил Джанлатяны. Еще по 7,14% распределены между Валерией, Юлией, Изабеллой и Давидом Джанлатянами. Выручка в 2025 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 313 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"» было зарегистрировано в Гомельской области Беларуси в апреле 1991 года. Уставный капитал — 2,3 млрд белорусских рублей. Основной вид деятельности — производство чугуна и формосплавов. Компания полностью контролируется государством, ей управляет Дмитрий Корчик.

В сентябре 2025 года «Горняк» уже взыскал с белорусских металлургов 132 млн руб. долга по договору поставки. В декабре 2025-го ответчик просил суд об отсрочке платежа, указывая на свое «крайне тяжелое финансовое положение, вызванное неблагоприятной геополитической обстановкой» из-за введения санкций со стороны Евросоюза и США. Истец пояснял, что в ходе спора задолженность была частично погашена, и на декабрь прошлого года она составляла 30,9 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, несмотря на это, Арбитражный суд Липецкой области и 19-й арбитражный апелляционный суд отказали белорусской компании в отсрочке.

Алина Морозова