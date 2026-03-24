Елецкий рудник «Горняк» требует 155 млн с белорусского металлургического завода

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск местного ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» («Горняк») к ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"». Сумма требований составляет 155,8 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года «Горняк» уже взыскал 132 млн руб. долга по договору поставки с белорусского металлургического завода. В январе 2024 года компании заключили контракт на поставку известнякового щебня. Елецкий рудник выполнил обязательства, но белорусские партнеры не рассчитались вовремя и в полном объеме. Липецкая компания направила претензию с требованием заплатить необходимую сумму, но металлургический завод не сделал этого.

Белорусский металлургический завод в декабре 2025-го просил суд об отсрочке платежа, указывая на свое «крайне тяжелое финансовое положение, вызванное неблагоприятной геополитической обстановкой» из-за введения санкций со стороны Евросоюза и США. «Горняк», в свою очередь, пояснял, что в ходе спора задолженность была частично погашена, и на декабрь прошлого года она составляла 30,9 млн руб.

Однако липецкий арбитраж отказал предприятию в отсрочке. Тогда белорусский завод обжаловал решение в апелляции, однако в конце января Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул заявление, так как оно было подано с нарушениями. Предприятие подало новую жалобу в феврале. На этот раз суд принял ее к производству. Заседание по делу назначено на 31 марта.

По данным Rusprofile, ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» («Горняк») было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в ноябре 2013 года. Основной вид деятельности — добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Уставный капитал — 5 млн руб. Директор — Сергей Подколзин. Половина долей общества принадлежит Павлу Рогачкину. Также по 10,71% владеют Илья и Даниил Джанлатяны. Еще по 7,14% распределены между Леонидом, Юлией, Изабеллой и Давидом Джанлатянами. Выручка в 2024 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 316 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1 млрд и 249 млн соответственно. По данным Kartoteka.ru, ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"» было зарегистрировано в Беларуси в апреле 1991 года. Уставный капитал — 6,7 млрд белорусских руб.

Летом 2024 года липецкий арбитраж удовлетворил иск «Горняка» о взыскании с белорусского металлургического завода 2,8 млн руб. задолженности по еще одному договору поставки известкового щебня.

Егор Якимов