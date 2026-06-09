Глава СКР потребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов нерасселенного аварийного дома в Сарапуле на улице Мостовая, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жильцы двухэтажного деревянного дома 1963 года строительства жалуются на непригодное состояние здания. Постройка была признана аварийной в 2024 году, собственники квартир, в их числе инвалиды, семьи с детьми и вдова участника СВО, до сих пор не получили благоустроенных помещений.

«Фундамент и конструкции разрушаются, кровля протекает, из-за чего граждане опасаются возгораний в случае попадания воды на электрическую проводку»,— описывается состояние здания в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.