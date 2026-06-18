В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на посещение психолога
Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым («Новые люди») подготовила законопроект о налоговом вычете с расходов на услуги по психологической помощи. По идее законодателей, вычет должен распространяться на налогоплательщиков и их близких родственников, включая несовершеннолетних детей или детей, обучающихся по очной форме обучения до достижения ими 24 лет. Инициатива связана с ростом потребности граждан в профессиональной психологической поддержке и помощи в сфере психического здоровья, подчеркивают авторы в пояснительной записке.
Действующее законодательство предусматривает вычет за услуги, связанные с деятельностью медицинского психолога, напомнили парламентарии. Однако регулирование не учитывает, что «значительная часть граждан обращается за психологической помощью не в медицинские организации, а к психологам-консультантам», работающим в качестве ИП или самозанятых.
Разработанные поправки предлагают устранить соответствующий «правовой пробел». При этом право на вычет должно предоставляться по критериям ОКВЭД и с учетом квалификации специалиста, чтобы «отделить профессиональную психологическую помощь» от иных услуг, следует из текста законопроекта. Документ направлен на отзыв в правительство. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
По данным ВЦИОМа, индекс потребности россиян в такого рода помощи в конце 2024 года, составил 30 пунктов из 100, лично к психологу обращались 13% опрошенных, а число расстройств непсихотического характера за тот же год увеличилось с 281 тыс. до 341,4 тыс. случаев, перечислили депутаты: «Дополнительным косвенным индикатором является увеличение числа продаж антидепрессантов с 13,8 млн в 2022-м до 23,6 млн упаковок в 2024-м».
Инициатива по введению налогового вычета на услуги психологов является частью более широкого и длительного процесса регулирования психологической деятельности в России. Попытки законодательно оформить эту сферу предпринимаются уже более 30 лет, при этом существуют различные мнения и сложности, касающиеся требований к образованию специалистов, статуса самозанятых психологов и необходимости создания единых реестров.
Законопроекты, направленные на регулирование психологической помощи, неоднократно дорабатывались и отклонялись. Например, версии, предложенные Людмилой Швецовой (2014 год) и вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой (2024 год), были подвергнуты критике со стороны правительства и экспертного сообщества за правовую неопределенность и проблемы в регулировании. Одна из последних версий, представленная в феврале 2025 года, также получила отрицательное заключение правительства.
Профессиональное сообщество отмечает рост спроса на психологические услуги, но при этом выражает опасения по поводу большого количества специалистов без должного образования, что может наносить вред клиентам и дискредитировать профессию. Обсуждаемые законопроекты стремятся решить эти проблемы, вводя базовые понятия, требования к квалификации и создавая правовые условия для качественной помощи, включая возможность создания федерального реестра психологов.