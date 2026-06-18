В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на посещение психолога

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым («Новые люди») подготовила законопроект о налоговом вычете с расходов на услуги по психологической помощи. По идее законодателей, вычет должен распространяться на налогоплательщиков и их близких родственников, включая несовершеннолетних детей или детей, обучающихся по очной форме обучения до достижения ими 24 лет. Инициатива связана с ростом потребности граждан в профессиональной психологической поддержке и помощи в сфере психического здоровья, подчеркивают авторы в пояснительной записке.

Действующее законодательство предусматривает вычет за услуги, связанные с деятельностью медицинского психолога, напомнили парламентарии. Однако регулирование не учитывает, что «значительная часть граждан обращается за психологической помощью не в медицинские организации, а к психологам-консультантам», работающим в качестве ИП или самозанятых.

Разработанные поправки предлагают устранить соответствующий «правовой пробел». При этом право на вычет должно предоставляться по критериям ОКВЭД и с учетом квалификации специалиста, чтобы «отделить профессиональную психологическую помощь» от иных услуг, следует из текста законопроекта. Документ направлен на отзыв в правительство. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

По данным ВЦИОМа, индекс потребности россиян в такого рода помощи в конце 2024 года, составил 30 пунктов из 100, лично к психологу обращались 13% опрошенных, а число расстройств непсихотического характера за тот же год увеличилось с 281 тыс. до 341,4 тыс. случаев, перечислили депутаты: «Дополнительным косвенным индикатором является увеличение числа продаж антидепрессантов с 13,8 млн в 2022-м до 23,6 млн упаковок в 2024-м».

Григорий Лейба