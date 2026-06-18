Направленной под домашний арест Диане Шурыгиной запретили пользоваться интернетом

Живущей в Москве уроженке Ульяновска, блогеру Диане Шурыгиной (после замужества — Шляниной), ставшей известной в стране после скандального телешоу «Пусть говорят», суд, определив меру пресечения в виде домашнего ареста, также запретил пользоваться интернетом и телефоном. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным агентства, источник сообщил, что Диане Шурыгиной также запрещено получать и отправлять почтовые сообщения, общаться с другими фигурантами дела и иными людьми, за исключением своего адвоката и близких родственников. Телефон можно использовать только для вызова экстренных служб в случае необходимости.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Диане Шурыгиной предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ, от двух до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет). Диана Шурыгина стала известна всей стране как участница ток-шоу «Пусть говорят», прошедшего в эфире в 2017 году (тогда ей было 16 лет), на котором она сообщила, что была изнасилована 21-летним Сергеем Семеновым на вечеринке, на которой выпила «чуть-чуть, на донышке». Сергей Семенов заявлял, что, наоборот, Диана Шурыгина напилась и стала приставать к нему, и все было по обоюдному согласию. Тем не менее Сергей Семенов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, в конечном итоге наказание было сокращено до одного года и двух месяцев лишения свободы. Осенью 2018 года он уже вышел на свободу, после чего занялся правозащитной деятельностью. Сама Диана Шурыгина с родителями покинула Ульяновск, вышла замуж за оператора Первого канала, развелась, потом имела еще двух гражданских мужей, с которыми также рассталась.

Андрей Васильев, Ульяновск