Бывшей звезде телешоу на первом канале грозит срок за распространение порнографии

Уроженка Ульяновска (ныне живущая в Москве), блогер и бывшая участница скандального ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) стала фигурантом уголовного дела о распространении порнографических материалов, сообщило во вторник информационное агентство ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шурыгина стала известной всей стране после нескольких передач ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Диана Шурыгина стала известной всей стране после нескольких передач ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На официальном интернет-портале судов общей юрисдикции Москвы размещена информация о рассмотрении Троицким районным судом материалов следственных органов «о проведении обыска, не терпящего отлагательств». Ходатайство следствия удовлетворено судом, отмечается на сайте. Согласно данным суда, уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, возбуждено по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ, от двух до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет). На сайте суда Диана Шурыгина уже имеет статус обвиняемой. Информации на сайте суда о мере пресечения нет, однако, по данным ряда московских СМИ, она помещена под домашний арест.

Диана Шурыгина известна всей стране как участница ток-шоу «Пусть говорят», прошедшего в эфире в 2017 году (тогда ей было 16 лет), на котором она сообщила, что была изнасилована 21-летним Сергеем Семеновым на вечеринке, на которой она выпила «чуть-чуть, на донышке» (Диане Шурыгиной было посвящено несколько передач ток-шоу). Инициаторами ток-шоу стали родители Дианы Шурыгиной. Сергей Семенов заявлял, что, наоборот, Диана Шурыгина напилась и стала приставать к нему, и все было по обоюдному согласию. Тем не менее Сергей Семенов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако благодаря адвокатам в итоге получил наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца. Осенью 2018 года он уже вышел на свободу, после чего занялся правозащитной деятельностью.

Диана Шурыгина, как отмечает РИА «Новости», после ток-шоу переехала с родителями в Москву. Осенью 2017 года, когда ей исполнилось 18 лет, Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. В 2019 году они развелись. По признанию Дианы Шурыгиной, это было связано с ее нежеланием иметь детей. Отмечается, что на момент расставания Шурыгина была в отношениях с миллионером Денисом Ребровым, за время романа Диана увеличила грудь и побывала в клинике «из-за зависимости». В 2022 году они расстались. Агентство отмечает, что вскоре после этого у Дианы Шурыгиной был роман с криптоинвестором и продюсером Дианы Святославом Гусевым, они планировали свадьбу на весну 2025 года, но накануне торжества расстались. В мае этого года Святослав Гусев, по информации ряда московских СМИ, подавал в полицию заявление, сообщив, что подозревает бывшую возлюбленную в краже из его дома дорогостоящей техники и крупной суммы денег.

Сергей Титов, Ульяновск