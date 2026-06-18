Кипр экстрадировал в Россию задолжавшего налогов на 2,6 млрд руб. бизнесмена
Кипр отправил в Москву российского бизнесмена, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Всего, по данным МВД, он не выплатил более 2,6 млрд руб. налогов. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Бизнесмен руководил двумя компаниями в 2015-2019 годах. По версии следствия, он отправлял в налоговую службу декларации о фиктивных договорах с подконтрольными подрядчиками. Согласно бумагам, компании якобы поставили коммерсанту стройматериалы и провели работы.
После возбуждения уголовного дела злоумышленник скрылся за границей. Суд объявил его в международный розыск, и фигуранта задержали на Кипре.