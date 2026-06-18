Инвестиции в недвижимость с начала года упали на треть

С начала года инвесторы вложили в жилую и коммерческую недвижимость России 237 млрд руб., что на 29% меньше год к году. Об этом рассказал руководитель департамента рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании IBC Real Estate Микаэл Казарян на сессии «Ъ» на форуме «Движение» в Сочи. По его словам, четверть этого объема пришлась на сделки с участием розничных закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФ).

К концу 2026 года консультанты ожидают снижения вложений в недвижимость на треть год к году, до 800 млрд руб. По мнению господина Казаряна, рынок стабилизируется после пиковых значений предыдущих лет. Жилье лидирует в структуре инвестиций с долей 34% или 79 млрд руб. Благодаря трем крупным сделкам на второе место вышла торговая недвижимость: ее доля составила 30% или 70 млрд руб. На третьем месте — офисы с 18% или 44 млрд руб.

Как писал «Ъ», ключевыми причинами спада участники рынка называют дорогие кредиты для девелоперов, а также нехватку качественных активов по приемлемым ценам. Дополнительное давление оказывает высокая база прошлых лет, когда значительная часть сделок была связана с продажей активов иностранных компаний. Кроме того, инвесторы все чаще переключаются на более доходные инструменты — банковские вклады и облигации.