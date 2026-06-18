Хантер Байден нашел работу в рехабе в Калифорнии

Сын бывшего президента США Джо Байдена, Хантер, стал консультантом реабилитационного центра в Калифорнии и исполнительным директором благотворительного фонда этого заведения. Об этом пишет Newsmax со ссылкой на заявление самого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

Расположенный в Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе центр Peak Path Health специализируется на работе с алкоголиками и наркоманами и ориентирован на состоятельных клиентов. Как заявили в центре, «отметивший в июне 2026 года семь лет трезвости (Хантер Байден.— “Ъ”) привнесет и личный опыт, и желание сделать услуги по восстановлению и лечению поведенческих расстройств доступнее».

Хантер Байден долгие годы старался держаться в тени, но при этом постоянно попадал в скандалы и имел проблемы с законом. В частности, его обвиняли в неуплате налогов. В 2024 году суд признал его виновным в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Уходя с должности, президент Джо Байден подписал указ о помиловании сына, освободив его от ответственности за все преступления, совершенные в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года.

Сам Хантер Байден признавал, что должен $17 млн адвокатам и кредиторам. В апреле этого года его нынешний адвокат заявил, что господин Байден не может выплатить долги своим бывшим адвокатам, поскольку «стеснен в средствах» и «проживает за границей». По некоторым данным, он живет на родине своей жены, в Южной Африке.

Сколько Хантер Байден будет получать на своей новой работе и сможет ли работать удаленно или ему придется переехать в Калифорнию, пока неизвестно.

Николай Зубов