СКР пообещал установить причастных к атакам БПЛА на Москву и другие регионы

Следственный комитет России (СКР) установит причастных к атакам беспилотников на регионы России, в том числе на Москву и Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства. Помимо столичного региона, в сообщении СКР упоминаются атаки беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу за ночь 18 апреля было сбито 194 беспилотника, пострадавших нет. В Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Всего над регионами России, по данным Минобороны, к утру 18 июня было перехвачено более 550 украинских беспилотников.