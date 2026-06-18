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СКР пообещал установить причастных к атакам БПЛА на Москву и другие регионы

Следственный комитет России (СКР) установит причастных к атакам беспилотников на регионы России, в том числе на Москву и Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства. Помимо столичного региона, в сообщении СКР упоминаются атаки беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.

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По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу за ночь 18 апреля было сбито 194 беспилотника, пострадавших нет. В Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Всего над регионами России, по данным Минобороны, к утру 18 июня было перехвачено более 550 украинских беспилотников.

Составлено ИИ-Ассистентъ

СКР уже неоднократно возбуждал уголовные дела по фактам атак БПЛА на различные регионы России, квалифицируя их как теракты. Подобные расследования проводились после атак на Краснодарский край, Курск, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Белгород и другие населенные пункты. В ходе расследований следователи устанавливают обстоятельства происшествий, дают правовую оценку действиям причастных лиц и выявляют представителей ВСУ, обвиняемых в причастности к атакам.

Атаки беспилотников приводят к жертвам и разрушениям, повреждению жилых домов, инфраструктурных объектов и перебоям в электроснабжении. В прошлом году в Подмосковье в результате одной из атак пострадали трое детей, а в Курске погибла пожилая женщина.

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