СКР пообещал установить причастных к атакам БПЛА на Москву и другие регионы
Следственный комитет России (СКР) установит причастных к атакам беспилотников на регионы России, в том числе на Москву и Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства. Помимо столичного региона, в сообщении СКР упоминаются атаки беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу за ночь 18 апреля было сбито 194 беспилотника, пострадавших нет. В Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Всего над регионами России, по данным Минобороны, к утру 18 июня было перехвачено более 550 украинских беспилотников.
СКР уже неоднократно возбуждал уголовные дела по фактам атак БПЛА на различные регионы России, квалифицируя их как теракты. Подобные расследования проводились после атак на Краснодарский край, Курск, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Белгород и другие населенные пункты. В ходе расследований следователи устанавливают обстоятельства происшествий, дают правовую оценку действиям причастных лиц и выявляют представителей ВСУ, обвиняемых в причастности к атакам.
Атаки беспилотников приводят к жертвам и разрушениям, повреждению жилых домов, инфраструктурных объектов и перебоям в электроснабжении. В прошлом году в Подмосковье в результате одной из атак пострадали трое детей, а в Курске погибла пожилая женщина.