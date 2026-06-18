В Сочи в рамках форума недвижимости «Движение» состоялась торжественная церемония награждения победителей 18-й Федеральной премии Urban. Победителем в номинациях самый инвестиционно-привлекательный проект Северо-Кавказского Федерального округа, южного федерального округа и лучшая гостиничная недвижимость стал «Гранд отель курорт и СПА «Палаццо Де Агой» в Туапсинском районе. Эксперты отметили уникальное сочетание факторов этой черноморской локации —бухта Агой. «Палаццо Де Агой» — премиальный гостиничный комплекс на первой береговой линии. Проект включает 10 корпусов, собственную инфраструктуру с пляжем, бассейнами и амфитеатром. Конкурс Urban проводится ежегодно с 2009 года при официальном содействии Минстроя.

Один из главных создателей чат-бота Gemini перешел на работу в OpenAI. Ноа Шазир написал об этом в соцсети Х и отметил, что это было сложным решением. Как отмечает CNBC, этот случай подчеркивает, насколько напряженную борьбу за специалистов в этой сфере ведут между собой основные игроки отрасли

По данным источников Reuters, китайские регуляторы одобрили сделку по покупке компании Warner Bros. Discovery конгломератом Paramount Skydance за $110 млрд. Одобрение Китая было необходимо в связи с тем, что обе компании выпускают свою кинопродукцию на рынке этой страны.