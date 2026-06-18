Жителю Мурома дали 17 лет колонии за поджог автомобилей по заданию ВСУ в Москве

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении терактов жителя Мурома Владимирской области Романа Тарасова. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Также с подсудимого взыскали 2,16 млн руб., сообщил корреспондент ТАСС.

Суд взыскал в доход государства две экшн-камеры, фотоловушку и мобильный телефон. Также осужденному зачли в часть срока время, проведенное в СИЗО с сентября 2025 года.

Согласно фабуле дела, Тарасов сжег два автомобиля и попытался сжечь еще один по заданию ВСУ. За преступления ему обещали заплатить 70 тыс. руб. Деньги за поджоги осужденный не получил. Кроме того, злоумышленник получал задания в даркнете на рисование проукраинских надписей. Стоимость одного лозунга оценивалась в 5 тыс. руб.

Как стало известно в суде, мужчина рос в неблагополучной семье. Его мать находится в следственном изоляторе по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками. До задержания Роман Тарасов жил в палатке в Покровском-Стрешнево. Гособвинение просило приговорить его к 18 годам колонии.

Никита Черненко