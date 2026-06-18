Ввод жилья в Удмуртии снизился более чем на 13% в январе—мае
576,7 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии в январе—мае, что на 13,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат. За пять месяцев в республике построили 8,3 тыс. квартир со средней площадью 68,9 кв. м. По объемам ввода жилья среди регионов ПФО Удмуртия занимает пятое место.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
51,7% от общего объема жилья в республике с января по май, или 298,2 тыс. кв. м, пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Спад год к году составил 2,6%.
Напомним, Ижевск занял пятое место по динамике роста средней стоимости квартиры на первичном рынке недвижимости в мае. Жилье в столице Удмуртии в конце весны подорожало на 1,8%, до 7,1 млн руб.