Ввод жилья в Удмуртии снизился более чем на 13% в январе—мае

576,7 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии в январе—мае, что на 13,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат. За пять месяцев в республике построили 8,3 тыс. квартир со средней площадью 68,9 кв. м. По объемам ввода жилья среди регионов ПФО Удмуртия занимает пятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

51,7% от общего объема жилья в республике с января по май, или 298,2 тыс. кв. м, пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Спад год к году составил 2,6%.

Напомним, Ижевск занял пятое место по динамике роста средней стоимости квартиры на первичном рынке недвижимости в мае. Жилье в столице Удмуртии в конце весны подорожало на 1,8%, до 7,1 млн руб.