Ижевск вошел в топ-5 городов РФ по росту цены на квартиру на «первичке» в мае

Ижевск занял пятое место по динамике роста средней стоимости квартиры на первичном рынке недвижимости в мае среди 70 городов России. Как сообщают аналитики портала «Мир квартир», жилье в столице Удмуртии в конце весны подорожало на 1,8%, до 7,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В целом по стране квартиры подешевели на 0,1%, до 8,3 млн руб. за лот. Для сравнения, в Перми жилье на «первичке» увеличилось в цене на 0,1%, до 8,4 млн руб. В Казани, напротив, стоимость лота снизилась на 0,8%, до 12,6 млн руб.

«В 2026 году самый низкий месячный прирост цены 1 кв. м был в марте (+0,2%), но майский показатель оказался еще меньше (+0,1%, до 159,6 тыс. руб.). Динамика цены лота “пробила дно” — отрицательных показателей аналитики не наблюдали с октября 2024 года, когда цена квартиры снизилась также на 0,1%»,— рассказал гендиректор портала Павел Луценко. Отметим, что в Ижевске цена 1 кв. м в мае составила 141,1 тыс. руб. Это на 1,3% больше, чем в марте.

Жилье подешевело в 35 городах страны, что по количеству является рекордом в 2026 году, добавил господин Луценко. «Спрос на квартиры в новостройках, несмотря на удешевление ипотеки, все еще небольшой, цены постепенно снижаются, а предложение растет (в мае оно увеличилось на 7%) — сказывается затоваривание»,— отметил эксперт. По его словам, ситуацию «может переломить» только дальнейшее снижение ключевой ставки и доступная ипотека.

Напомним, жителям Удмуртии в среднем необходимо 5,2 года для покупки квартиры на вторичном рынке недвижимости стоимостью 5 млн руб. Это при условии, что они будут откладывать на эту цель всю зарплату.