Мосэкомониторинг не выявил загрязнений воздуха в городе

В Москве максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе, по данным на 14:00, находятся ниже предельно допустимых значений, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

Вблизи автотрасс основные показатели находятся на сопоставимом уровне. Концентрация оксида углерода, диоксида азота и оксида азота зафиксирована на отметке 0,3 ПДКм.р. по каждому из веществ. Содержание диоксида серы, а также взвешенных частиц PM10 и PM2.5 не превышает 0,1 ПДКм.р.

На остальных территориях города, удаленных от магистралей, уровень загрязнения ожидаемо ниже. Оксид углерода и оксид азота составляют 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,2 ПДКм.р. Показатели по диоксиду серы, взвешенным частицам (PM10 и PM2.5), а также приземному озону не превышают 0,1–0,3 ПДКм.р. соответственно.

Содержание сероводорода в воздухе остается в пределах порога запаха и безопасного уровня воздействия, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Превышений нормативов не зарегистрировано.