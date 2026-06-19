Чем известен Василий Бойко-Великий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бойко-Великий Василий Вадимович родился 31 августа 1959 года в Москве. В 1983 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «Теоретическая ядерная физика».

В 1983–1986 годах работал инженером в НПО «Астрофизика», затем был младшим научным сотрудником НИИ ядерной физики при МГУ. Занимался физикой плазмы. В 1992 году стал одним из основателей инвестиционной компании «Вашъ Финансовый Попечитель». До 2002 года был ее гендиректором, а затем возглавил совет директоров.

В 2002–2003 годах — заместитель исполнительного директора по инвестициям госкорпорации «Росэнергоатом». Возглавлял совет директоров компании ООО «Севзапатомэнергострой» — генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС.

В 2003 году стал одним из основателей агрохолдинга «Рузское молоко» и возглавил его совет директоров. В 2006 году участвовал в создании холдинга «Энерогоатоминжиниринг», специализирующегося на строительстве атомных и тепловых электростанций и других энергетических объектов.

В 2007–2008 годах провел около 20 месяцев в СИЗО «Матросская тишина» по обвинению в хищении земельных участков в Рузском районе Подмосковья. В октябре 2008 года Верховный суд освободил его под залог в 50 млн руб. В 2020 году Рузский суд производство по этому делу прекратил, однако кассационная инстанция отменила это решение.

В октябре 2023 года Черемушкинский суд столицы признал бизнесмена виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Кредит Экспресс» на сумму 89 млн руб. и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии.

В ноябре 2025 года Можайский городской суд Московской области назначил господину Бойко-Великому по совокупности с еще не отбытым сроком 15 лет 6 месяцев по делу о хищении в 2003–2011 годах земельных участков общей площадью 2 тыс. га на сумму 347,9 млн руб. Позднее срок был пересчитан, 11 июня 2026 года предприниматель вышел на свободу.