NK News: КНДР отозвала посла из Великобритании из-за обвиненного в связях с РФ лагеря

Северная Корея отозвала своего посла в Великобритании Мун Мен Сина, назначенного всего месяц назад, и понизила уровень диппредставительства до поверенного в делах. Об этом написало издание NK News, которому информацию подтвердили в посольстве КНДР в Лондоне. Там сообщили, что это решение связано с введенными британскими властями санкциями против международного детского лагеря «Сондовон» в Северной Корее.

Великобритания ввела санкции из-за предположительных связей лагеря с российскими властями. После этого посольство России в Сеуле заявило: «18 мая с. г. информационное агентство Yonhap опубликовало редакционную статью за авторством послов ЕС, Канады и временного поверенного в делах Украины в РК, содержащую измышления на тему "похищенных и удерживаемых Россией украинских детей"… Так вот, никто украинских детей не похищал, в КНДР не вывозил, а отдых детей в международном лагере "Сондовон" не связан с проблемами Корейского полуострова».

Теперь в посольстве КНДР заявили, что Лондон «гнусной, неэтичной, политически мотивированной провокацией» пытается опорочить образ Северной Кореи и подорвать ее связи с Россией. КНДР не собирается повышать уровень дипотношений, пока не будут сняты санкции с лагеря.

Яна Рождественская