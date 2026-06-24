Заложник объективных законов
70 лет Егору Гайдару, творцу российского экономического чуда или катастрофы
Среди российских политиков и общественных деятелей рубежа ХХ-ХХI столетий нет фигуры, вызывающей столь же полярные оценки, как Егор Гайдар, семидесятилетие со дня рождения которого отмечается в этом году.
«Трудно управлять народом, когда у него много знаний»
Фото: Анатолий Сергеев, Коммерсантъ
Для одних Гайдар является вероломным разрушителем плановой экономики — едва ли не главным виновником тяжести преобразований 1990-х годов. Другие превращают Гайдара в икону рыночной революции, человека, не побоявшегося взять на себя единоличную ответственность за болезненный демонтаж советской хозяйственной системы, в спасителя страны от надвигающегося социально-экономического коллапса.
Бросается в глаза, что при всем многообразии оценок в подавляющем большинстве из них Гайдар предстает в образе государственного деятеля. Гораздо реже встречаются публикации, в которых Гайдар выступает не реформатором, а ученым, оставившим после себя весьма обширное научное наследие. Между тем изучение его может рассказать об особенностях противоречивых преобразований 1990-х годов не меньше, чем почти всегда несвободные от личных оценок исследования, посвященные реформаторской деятельности Гайдара.
Марксист
Понимание специфики научных взглядов Гайдара едва ли возможно в отрыве от анализа его концептуальных пристрастий. И здесь, как бы это ни показалось странным, нельзя не заметить колоссальное влияние, которое на экономиста, имевшего репутацию убежденного либерала и едва ли не антикоммуниста, оказал марксизм.
Марксизм Гайдара имел мало общего с начетническим марксизмом советских учебников. Но полученная в юности марксистская «прививка» хорошо чувствуется в работах героя нашей статьи, посвященных анализу долгосрочных тенденций социально-экономического развития стран мира. Речь здесь, конечно же, идет о специфическом видении Марксом развития общества.
Мудрец из Трира
Коротко напомню узловые моменты. Во-первых, мудрецу из Трира удалось элегантно связать изменения в производственной и социальной структурах общества. Во-вторых, из экономико-исторических конструкций Маркса следует, что эволюция общества — не статичный, а динамичный процесс. Наконец, в-третьих, немецкий мыслитель весьма выпукло показал, что социальная структура общества — не застывшая во времени конструкция, она находится в постоянном движении.
Стройность и универсальность Марксовой теоретической схемы очаровали не только Гайдара.
Должное этой конструкции отдавали и нобелевский лауреат Дуглас Норт, и один из величайших экономистов XX века Йозеф Шумпетер.
Гайдар, безусловно, не занимался дословным копированием идей Маркса. Как удачно заметил известный экономист Андрей Заостровцев, нельзя забывать, что вся динамика у Маркса заканчивается вместе с социализмом, но Гайдар социалистическую сторону марксистской теории отвергал. Маркс для него заканчивался там, где начинался социализм.
Не соглашался Гайдар с Марксом и в том, что уровень развития производительных сил всегда жестко задает тип доминирующих в обществе институтов. Гайдар отстаивал мысль о возможности существования при одном и том же уровне развития материально-технического базиса абсолютно разных институциональных надстроек — например, авторитаризма и рыночной демократии.
Нет особого пути
Перечень сходств и различий между взглядами Маркса и Гайдара можно продолжать еще долго.
В контексте нашего разговора важнее рассмотреть то, как созданная Гайдаром не без оглядки на Маркса экономико-историческая оптика позволяет пролить свет на природу драматических событий 1990-х годов. За ограниченностью места выделим лишь главные ее черты. Вслед за Марксом Гайдар мыслил большими нарративами, в категориях эпох и континентов. Такой подход позволил ученому вписать Россию в глобальный контекст и убедительно показать, что у нашей страны нет какого-то мифического «особого пути». Она подчиняется тем же социально-экономическим законам, что и другие государства, пусть и с заметным временным лагом, а историю творят не великие личности, а объективные сдвиги в развитии материальной и институциональной структуры общества.
Не менее важным элементом созданной Гайдаром объяснительной схемы стало использование концепции азиатского способа производства. Для анализа перипетий российской истории, считал Гайдар, нет большого смысла применять такие категории, как «феодализм», «капитализм» или «социализм». Гораздо более плодотворно смотреть на ход и динамику российского исторического процесса сквозь призму азиатского способа производства в его европейском преломлении: государство в отдельные периоды готово мириться с частной собственностью и рынком, но в конечном счете собственность всегда остается «вечной добычей власти», а чиновники главным образом занимаются не служением обществу, а защитой личных интересов.
Наконец, Гайдар опирался на идею, известную в новой институциональной экономической теории под названием «эффект колеи»: возможности выбора траектории дальнейшего развития общества в настоящем серьезно ограничены институциональным наследием прошлого.
Коллапс СССР
Но как же все-таки созданная Гайдаром-ученым теория позволяет объяснить крах Советского Союза и последовавшие за ним болезненные реформы 1990-х годов? Гайдар, вопреки мнению обывателей, рисующих его в образе непримиримого критика СССР, смотрел на его историю отнюдь не однозначно. С его точки зрения, советская плановая система вполне соответствовала вызовам ранней индустриализации. Она оказалась эффективным, хотя и чрезвычайно жестким (если не жестоким) инструментом решения конкретной задачи — форсированной индустриализации страны в тяжелейших исторических реалиях и в экстремально сжатые сроки.
Однако институты, обеспечившие впечатляющий хозяйственный рывок, быстро превратились в преграду для дальнейшего развития страны. Тотальное огосударствление, директивное планирование, гигантомания и индустриальная гипертрофия стали тормозом для развития общества в стартовавшую в 1960–1980-е годы постиндустриальную эпоху.
Она требовала совершенно иных институтов — децентрализованных, поощряющих частную инициативу и стремительное развитие сектора услуг.
Падение цен на нефть в середине 1980-х годов лишь обнажило это фундаментальное противоречие. Поэтому коллапс СССР нельзя списать на ошибки Михаила Горбачева или происки внутренних и внешних недоброжелателей. Он стал следствием фундаментального институционального несоответствия: советская экономика, созданная для «броска» из аграрного мира в индустриальный, оказалась непригодна для реалий постиндустриальной эры — высоких технологий и необходимости адаптации под постоянно меняющиеся индивидуальные запросы.
Следовательно, ее крушение было неизбежным процессом, а вовсе не результатом чьих-то злокозненных планов.
Непопулярность реформатора — плата за то, что он исполняет волю объективных экономических законов
Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»
Лихие 1990-е
Что же касается объяснения тяжести реформ 1990-х годов, то из гайдаровской экономико-исторической схемы вытекает следующее. Столетия специфического отношения власти и собственности не могли исчезнуть по мановению волшебной палочки. Партийно-хозяйственная номенклатура, в течение десятилетий контролировавшая советскую экономику, с распадом СССР решила конвертировать политическую власть в личную собственность.
Именно отсюда берут начало олигархический капитализм, «номенклатурная приватизация», а также тесная связь чиновников и бизнеса.
Гайдар вовсе не занимался лакировкой институционального ландшафта российской экономики последнего десятилетия XX века. Он считал сложившуюся политико-экономическую конфигурацию вынужденным злом, альтернативой которому могла быть гражданская война и полный распад страны.
Как видим, краткий анализ взглядов Гайдара-теоретика неплохо объясняет его практические шаги. Фактически он выбрал меньшее из зол. Это хорошо показывает, что Гайдар был не только глубоким экономическим историком, но и политиком-реалистом, для которого задачи выживания страны стояли выше идеалов абстрактной справедливости.
Кроме того, он не испугался взять на себя ответственность за этот чрезвычайно горький и исключительно болезненный компромисс.
В этом отношении он действительно, как удачно заметил петербургский исторический социолог Дмитрий Травин, стал русским Жаком Тюрго. Фактически и французский министр XVIII столетия, и его российский коллега в конце XX века пытались решить одну и ту же задачу — заменить ставшую дисфункциональной административную систему хозяйствования рыночной. Они оба были незаурядными интеллектуалами и оба действовали вопреки чаяниям широких масс, плохо понимавших их замыслы. В конце концов, каждый из них заплатил за свои реформаторские усилия высокую цену: оказался непонятым и даже оболганным современниками, ради чьего будущего оба пытались действовать.
Горячие споры
Впрочем, исторический материализм, чьи элементы так легко обнаруживают себя в теоретических построениях Гайдара, учит нас не делать из этой ситуации драмы. Перефразируя Маркса, можно сказать, что реформатор — повивальная бабка истории. Она может вызывать у роженицы (общества) боль, ее могут бранить, но сама «акушерка» не может выбирать, когда ей принимать роды.
Реформатор всегда оказывается между молотом и наковальней — между старым господствующим классом, яростно сопротивляющимся реформам, угрожающим его власти, и обывателями, видящими перед собой только ухудшение жизни (разгул инфляции, безработицу, потерю социальных гарантий и пр.) и поэтому, что вполне естественно, не способными оценить долгосрочные выгоды от идущих преобразований.
Непопулярность реформатора становится платой за то, что он исполняет волю объективных экономических законов, которые еще не осознаны всем обществом.
И коль скоро спустя десятилетия после начала реформ вокруг имени Гайдара по-прежнему ведутся горячие споры, это важный индикатор: старые институты еще достаточно сильны, а новые не заработали в полную силу. Ожесточенные дискуссии, которые до сих пор вызывает деятельность Егора Гайдара, не просто знак его сохраняющейся значимости, а показатель того, что фундаментальные споры о путях развития российской экономики еще не завершены.
Цитаты Егора Гайдара
«Репутация заботила меня крайне мало»
«Конфликтов с системой, которая меня окружала, на бытовом уровне у меня серьезных не было. На идейном — несомненно. У меня был резкий переход от юной влюбленности в коммунистическую идею и в светлое будущее, что вполне понятно, так как значительную часть детства я жил за границей и смотрел на все происходящее совершенно по-другому — к очень резкому осознанию неких реальностей. И произошло это почти одномоментно — 19 августа 1968 года, когда наши войска были введены в Чехословакию.
Я достаточно интересовался политикой и читал газеты для того, чтобы понимать, что, собственно, происходит в Чехии. Я не мог не понять уже в это время, что все, что говорилось по радио,— это наглая бесстыдная ложь. А так как детское сознание имеет скорее два знака — плюс и минус,— чем колоссальный спектр этих знаков, то для меня в некотором смысле мир довольно незаметно поменялся.
Это стимулировало меня заниматься экономикой. Я посчитал, что что-то не в порядке с моей страной, что-то неправильно делается».
«Трудно управлять народом, когда у него много знаний».
«Для того чтобы управлять Госснабом, кроме всего прочего, нужна была луженая глотка и знание матерного языка. Для того чтобы управлять экономическими реформами и понимать закономерности рыночной экономики, нужно адекватное знание основ экономики и, может быть, желательно знание других языков, кроме мата».
«Правящая элита не заинтересована в радикальных изменениях, а у общества нет сил сломать сложившиеся институты».
«Мы, молодые экономисты, работали в комиссии Политбюро по совершенствованию системы управления и знали о перипетиях в органах власти, дискуссиях вокруг возможности или невозможности экономических реформ. На совещании этой комиссии был сделан вывод о полной невозможности и бессмысленности имевшихся идей реформирования экономики. Для нас эта позиция [выступление Горбачева о перестройке и ускорении] настроенности на радикальные изменения была приятной неожиданностью».
«У меня был фундаментальный научный интерес к происходящему в социалистической экономике. И он был главным, что двигало мной до 1986 года. Но потом возникло ощущение, что можно что-то изменить в нашей стране».
«Социалистическая индустриализация дает возможность достичь более высоких темпов перераспределения ресурсов из традиционного сектора, большей доли накопления в ВВП, чем позволяет индустриализация рыночная. Главный инструмент, применение которого снижает уровень жизни населения и позволяет мобилизовать ресурсы на нужды индустриализации,— государственное принуждение. Доля государства — и доходов, и расходов — в ВВП социалистических стран, как правило, выше, чем в рыночных экономиках аналогичного уровня развития».
«Принудительный труд заключенных играет немалую роль в социалистической индустриализации СССР, в первую очередь в обеспечении трудовыми ресурсами крупных инфраструктурных проектов».
«Рабочим платить зарплату желательно».
«Милосердие очень важно для общества. Есть высокие технологии, а существует такая фитюлька на теле американской экономики: маленькие предприятия, сфера услуг, малые производства. Именно они определяют в экономике несоизмеримо больше, чем все остальное. Милосердие, нормальные человеческие отношения в экономике — база, то огромное, что не заменяемо ничем».
«Когда я работал в правительстве, была страшная анестезия, связанная просто с бесконечной усталостью, и репутация заботила меня крайне мало».
«Бывают сомнения в том, не ошибаемся ли мы, принимая то или иное конкретное решение. Мучительных сомнений, туда ли мы ведем Россию, не бывает. Уверен, что другого пути нет».
«Самая серьезная ошибка связана с нашим отношением к государственному аппарату. Мы начали с очень радикального сокращения — кстати, надо сказать, что в то время очень легко сокращалось, потому что все активно разбегались: все ждали, что начальников будут вешать. Потом по коридорам стали шастать стайки президентов республик и глав администраций с требованиями создать тот или иной новый орган. Мы пошли на компромисс: дадим разрешение на создание, но не дадим им денег. Это ошибка, это неизбежный скандал, после которого они себе выбьют и деньги, и власть».
«Мне довелось в России начать реформы. И мне по-настоящему интересно: к чему все это приведет, что из этого получится? Как страна будет жить через двадцать лет?»