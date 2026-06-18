Мосбиржа зарегистрировала выпуски рублевых и юаневых облигаций «Газпрома»
Московская биржа (MOEX: MOEX) зарегистрировала два выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-29 и БО-003Р-30 и включила их во второй уровень листинга. Об этом компания сообщила на сайте раскрытия информации.
Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-29-36400-R-003P и 4B02-30-36400-R-003P соответственно. Номинал облигаций серии БО-003Р-29 — 1 тыс. руб., БО-003Р-30 — 1 тыс. юаней. По займам будут выплачивать ежемесячные купоны. Остальные параметры сделок эмитент пока не раскрывает.
Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых бондов «Газпрома» на 30 млрд руб., 29 выпусков биржевых облигаций «Газпром капитала» на 905 млрд руб., шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд руб., четыре выпуска облигаций на 15,5 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один — на €350 млн.
Регистрация выпусков рублевых и юаневых облигаций ООО «Газпром капитал» отражает продолжающуюся стратегию компании по привлечению финансирования на долговом рынке. «Газпром капитал» является одним из наиболее активных эмитентов облигаций на Московской бирже, включая долларовые выпуски, и с начала года разместил значительный объем замещающих облигаций. Активное размещение юаневых облигаций также обусловлено высоким спросом на них со стороны инвесторов на фоне высоких ставок в рублевом сегменте.
Одним из ключевых факторов, влияющих на активность «Газпром капитала» на долговом рынке, является статус «Газпрома» как крупного заемщика, чьи акции торгуются на Московской бирже и входят в индекс голубых фишек. Несмотря на стабильные фундаментальные показатели, ранее акции «Газпрома» испытывали давление из-за общего состояния российского фондового рынка, высоких процентных ставок, геополитических рисков и возможного отказа от выплаты дивидендов. Такие факторы могут стимулировать поиск альтернативных источников финансирования через облигации.
Привлечение средств через рублевые и юаневые облигации позволяет «Газпром капиталу» диверсифицировать долговой портфель и адаптироваться к текущим рыночным условиям. Интерес к валютным облигациям, расчеты по которым происходят в рублях по официальному курсу ЦБ, повышается на фоне укрепления рубля, предоставляя инвесторам возможность покупки активов с потенциалом ослабления российской валюты в будущем.