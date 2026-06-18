Мосбиржа зарегистрировала выпуски рублевых и юаневых облигаций «Газпрома»

Московская биржа (MOEX: MOEX) зарегистрировала два выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-29 и БО-003Р-30 и включила их во второй уровень листинга. Об этом компания сообщила на сайте раскрытия информации.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-29-36400-R-003P и 4B02-30-36400-R-003P соответственно. Номинал облигаций серии БО-003Р-29 — 1 тыс. руб., БО-003Р-30 — 1 тыс. юаней. По займам будут выплачивать ежемесячные купоны. Остальные параметры сделок эмитент пока не раскрывает.

Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых бондов «Газпрома» на 30 млрд руб., 29 выпусков биржевых облигаций «Газпром капитала» на 905 млрд руб., шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд руб., четыре выпуска облигаций на 15,5 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один — на €350 млн.