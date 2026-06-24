Назад, в Средневековье, или Триумф Санта-Клауса

Старый город Бари и не думал меняться за почти 1000 лет, что прошли с момента перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских. В праздник, который в России называют Николой Вешним, город наводняют паломники всех христианских конфессий.

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Фото: iStock Бари, вид сверху

Фото: iStock

Новый Бари с просторными бульварами и проспектами, дребезжанием вечного трафика и проблемами цивилизации почтительно замер у ворот города старого: современности нечего делать в кварталах истории и легенд. Именно здесь с 7 по 9 мая каждого года разворачивается главное городское событие: почитание св. Николая Мирликийского, Николы Угодника или Санта-Клауса, кому как больше нравится.

Чудотворцу удалось чудесным образом объединить разные ветви христианства. За деяния материальные и духовные его славят во всем мире.

Каждый, оказавшийся в эти майские дни в Бари, становится свидетелем пышных религиозных торжеств и колоритных народных гуляний, у которых, однако, есть жесткая программа, сложившаяся десятилетиями. Паломники начинают наводнять город с первых дней мая и проходят путь по набережной до романской белокаменной базилики св. Николая, выстроенной сразу после прибытия мощей в город (1090). Если посидеть в этом огромном ковчеге с утра до вечера, можно наблюдать разнотипную череду итальянских, греческих, сербских, русских групп, с гимнами проходящих перед статуей св. Николая и непременно спускающихся в нижнюю капеллу с мощами святого для молитвы.

Шествие истории

Днем 7 мая тут и там появляются странные для непосвященного глаза персонажи: царственные дамы верхом на громадных скакунах, нищие в мешковинных рубищах, императоры в тогах, пять святых Николаев, воины и молодцы с хоругвями и флагами. К шести вечера пестрая компания сосредотачивается у крепости и выстраивается в историческое шествие, повествующее о возвращении смелых барян из далекой Ликии с мощами св. Николая и о главных деяниях святого.

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Поражает удивительная серьезность всех участников, непрофессиональных актеров, и трогательное правдоподобие их одежд: сапоги шьются из воловьей кожи, а кольчуги и шлемы действительно стальные. Цех портных обшивает из года в год историческое шествие, стараясь быть скрупулезно точным. Исследуются сотни архивных документов, картин и манускриптов, проводятся специальные совещания.

Досконально передаются все важнейшие моменты жития и чудес св. Николая: вот повозка с тремя несчастными девами, обреченными отцом на служение пороку, а вот спасительные три узелка с приданым от Николая; вот три воскресших отрока, во время голода засоленных в бочке; вот еретик Арий и помост палача с тремя невинно осужденными христианами. Не забыт и момент остановки барцев в порту Сан-Джорджо близ Бари, где моряки переложили мощи св. Николая из мешка в драгоценный ларец... И вот уже ларец проплывает на помосте в величавом судне. Следом идут барабанщики, бенедиктинцы с хоругвями, всадники, простой люд, жонглеры и изрыгатели огня.

Заканчивается их путь на площади перед базиликой св. Николая.

Шествие — суть старого города, его религия. В семьях издревле останавливались пилигримы и странствующие монахи. Горожанам дано на день стать самими собой, преодолевая тысячелетний провал во времени, пытаясь донести пластику, взгляды, мимику людей той эпохи.

Режиссер шествия Антонио Минелли рассказывает, как действующими лицами в каждой сцене на долгие годы становились представители одних и тех же семей, роли передавались от отца к сыну, в том числе и роль «палача».

На следующий день, 8 мая, в путь отправляется сам св. Николай. После утренней мессы, в полдень, статуя святого в сопровождении служителей церкви выносится из храма и совершает паломничество по бухте. За право сопровождать Николая борются лучшие рыбацкие шхуны; счастливчик заранее украшает судно флагами, лампочками и яркими лентами, сооружает пурпурный помост, чтобы везти по водам Адриатики покровителя всех плавающих и путешествующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крипта в базилике, здесь покоятся мощи Святого Николая

Фото: iStock Крипта в базилике, здесь покоятся мощи Святого Николая

Фото: iStock

Св. Николай ступает на борт, а затем в окружении снующих моторок, лодок, суденышек и рыбацких шхун торжественно скрывается за горизонтом, оставляя Бари томиться в ожидании до вечера, когда покровитель торжественно сойдет на берег под хлопанье фейерверков и восклицания восхищенного люда. Статуя устанавливается под резным шатром-киворием на торговой площади и «наблюдает» за торжествами до конца следующего дня, 9 мая, после чего возвращается домой, в базилику.

А на набережной тем временем кипит вечерний торг, разносятся ароматы немыслимых кушаний, разложены разноцветные ткани, горланят фокусники и шарлатаны, неспешно прогуливаются тучные семейства с фунтиками сладостей. Бари словно живет ради этого заключительного момента витального вполне средневекового ликования, в котором, конечно, больше земного (и стихийно морского), нежели небесного, а потом долго вспоминает праздничную толкотню и готовится к новым чудесам.

Град Николы Морского

Каким же был этот Бари, встретивший мощи св. Николая? Монах Бернард, отправляясь в путешествие на Святую Землю, в середине IX века писал о «прибрежном сарацинском городе Бари, защищенном с юга толстыми крепостными стенами, а с севера возвышающемся над водами моря».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуя Святого Иоанна на религиозном шествии в Страстную пятницу в Бари

Фото: iStock Статуя Святого Иоанна на религиозном шествии в Страстную пятницу в Бари

Фото: iStock

Связь с морем первостепенна для мироощущения барцев. Она повлияла на раннюю их христианизацию, сказалась на укреплении экономических и культурных связей с государствами Средиземноморья, наконец, сыграла главную роль в обретении мощей св. Николая, что обеспечило внимание к Бари на веки вечные. Близ порта сгруппировались церкви.

Архивы Бари хранят множество документов с описаниями конструкций кораблей и их типологии. Это и грузовые судна (merciales), и пассажирские (peregrinorum).

Географ XII века Эдризий оставил нам сведения о корабельном строительстве непосредственно в городе: Бари имел свои верфи. Хроники донорманнского времени, то есть до прибытия мощей св. Николая, описывают Бари оживленным и, несомненно, самым богатым городом Апулии.

С IX по XII век здесь был и двор лангобардских правителей, и мусульманских эмиров, и византийцев, что сказалось на величественном и оригинальном облике городских сооружений. Древние стены города из мощных блоков белого камня — с двумя вратами, смотрящими на запад (Порто-Веккьо, Старые врата) и на восток (Порто-Нуова, Новые врата). Главный собор города, посвященный Богоматери,— цитадель веры и символ непоколебимого христианского присутствия на этой земле.

На месте, где теперь высится базилика св. Николая, прежде было укрепленное византийское подворье с донжонами и толстостенными дворцами. Город щетинился дозорными башнями, эдакими светскими колокольнями.

Многочисленная еврейская община занимала часть к востоку от нынешнего собора св. Николая и имела свою синагогу, а у крепостных стен громоздились монастыри, главный из которых, на юге, принадлежал бенедиктинскому ордену.

Именно настоятелю этого монастыря, Элии, и пришло в голову в марте 1087 года укрепить духовную мощь города мощами св. Николая. И 9 мая того же года произошел торжественный вход кораблей с реликвией в порт города — в соответствии с преданием, что сам св. Николай посетил Бари в IV веке по пути в Рим и избрал город местом упокоения.

Традиция приема паломников, называемых le ziazi, никогда не иссякала в старой части города. Ритуал гостеприимства особенно укрепился после Второй мировой войны и включал, помимо предоставления ночлега, перемену обязательных блюд к празднику св. Николая. 8 мая, когда святитель путешествует по морю, это фаршированные артишоки с горошком. 9 мая, когда весь город собирался на набережной и площадях для незабываемых прогулок в честь святого,— закуска из свежих моллюсков с лимоном и сыром проволоне и бесконечные бутерброды на местном домашним хлебе с вареной колбасой мортаделлой, сыром проволоне в сопровождении доброй кружки пива.

Кухня из даров моря и земли в честь св. Николая обильна и помогает достойно выдержать трехдневное паломничество.

Николины дары

Считается, что святитель Николай был не только покровителем торговцев (его образ запечатлен на гербе торговой палаты Бари), моряков, детей, нищих и еще многих и многих. Особые надежды в Италии возлагают на него незамужние девушки, раз уж он обеспечил приданым трех обреченных на распутство дев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колокольня кафедрального собора города Монополи недалеко от Бари

Фото: iStock Колокольня кафедрального собора города Монополи недалеко от Бари

Фото: iStock

6 декабря, в день его смерти, когда в России Никола Зимний, а в Северной Европе дети ждут подарков от него же, но в образе Санты, девушки Бари после праздничной литургии с надеждой обходят трижды вокруг мироточивого столба у гробницы святого в его базилике. И, безусловно, находят себе достойную пару.

Никола Угодник, Николай Чудотворец бесконечно почитаем в России. В Бари есть подворье Русской православной церкви. Каждый год на улицах старого города слышна русская речь. Подворье возникло благодаря царю-мученику Николаю II. В 1895 году, еще царевичем, он совершил паломничество к мощам святого своего покровителя, привез богатые дары. В городе не было православного храма, и, уже будучи царем, в 1913 году Николай повелел основать в новой части города церковь по образцу новгородских.

С тех пор здесь еженедельно проводятся богослужения.

Надежда Чамина, кандидат искусствоведения