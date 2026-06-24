Назад, в Средневековье, или Триумф Санта-Клауса
Итальянское жилище главного русского святого
Старый город Бари и не думал меняться за почти 1000 лет, что прошли с момента перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских. В праздник, который в России называют Николой Вешним, город наводняют паломники всех христианских конфессий.
Бари, вид сверху
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Новый Бари с просторными бульварами и проспектами, дребезжанием вечного трафика и проблемами цивилизации почтительно замер у ворот города старого: современности нечего делать в кварталах истории и легенд. Именно здесь с 7 по 9 мая каждого года разворачивается главное городское событие: почитание св. Николая Мирликийского, Николы Угодника или Санта-Клауса, кому как больше нравится.
Чудотворцу удалось чудесным образом объединить разные ветви христианства. За деяния материальные и духовные его славят во всем мире.
Каждый, оказавшийся в эти майские дни в Бари, становится свидетелем пышных религиозных торжеств и колоритных народных гуляний, у которых, однако, есть жесткая программа, сложившаяся десятилетиями. Паломники начинают наводнять город с первых дней мая и проходят путь по набережной до романской белокаменной базилики св. Николая, выстроенной сразу после прибытия мощей в город (1090). Если посидеть в этом огромном ковчеге с утра до вечера, можно наблюдать разнотипную череду итальянских, греческих, сербских, русских групп, с гимнами проходящих перед статуей св. Николая и непременно спускающихся в нижнюю капеллу с мощами святого для молитвы.
Шествие истории
Днем 7 мая тут и там появляются странные для непосвященного глаза персонажи: царственные дамы верхом на громадных скакунах, нищие в мешковинных рубищах, императоры в тогах, пять святых Николаев, воины и молодцы с хоругвями и флагами. К шести вечера пестрая компания сосредотачивается у крепости и выстраивается в историческое шествие, повествующее о возвращении смелых барян из далекой Ликии с мощами св. Николая и о главных деяниях святого.
Поражает удивительная серьезность всех участников, непрофессиональных актеров, и трогательное правдоподобие их одежд: сапоги шьются из воловьей кожи, а кольчуги и шлемы действительно стальные. Цех портных обшивает из года в год историческое шествие, стараясь быть скрупулезно точным. Исследуются сотни архивных документов, картин и манускриптов, проводятся специальные совещания.
Досконально передаются все важнейшие моменты жития и чудес св. Николая: вот повозка с тремя несчастными девами, обреченными отцом на служение пороку, а вот спасительные три узелка с приданым от Николая; вот три воскресших отрока, во время голода засоленных в бочке; вот еретик Арий и помост палача с тремя невинно осужденными христианами. Не забыт и момент остановки барцев в порту Сан-Джорджо близ Бари, где моряки переложили мощи св. Николая из мешка в драгоценный ларец... И вот уже ларец проплывает на помосте в величавом судне. Следом идут барабанщики, бенедиктинцы с хоругвями, всадники, простой люд, жонглеры и изрыгатели огня.
Заканчивается их путь на площади перед базиликой св. Николая.
Шествие — суть старого города, его религия. В семьях издревле останавливались пилигримы и странствующие монахи. Горожанам дано на день стать самими собой, преодолевая тысячелетний провал во времени, пытаясь донести пластику, взгляды, мимику людей той эпохи.
Режиссер шествия Антонио Минелли рассказывает, как действующими лицами в каждой сцене на долгие годы становились представители одних и тех же семей, роли передавались от отца к сыну, в том числе и роль «палача».
На следующий день, 8 мая, в путь отправляется сам св. Николай. После утренней мессы, в полдень, статуя святого в сопровождении служителей церкви выносится из храма и совершает паломничество по бухте. За право сопровождать Николая борются лучшие рыбацкие шхуны; счастливчик заранее украшает судно флагами, лампочками и яркими лентами, сооружает пурпурный помост, чтобы везти по водам Адриатики покровителя всех плавающих и путешествующих.
Крипта в базилике, здесь покоятся мощи Святого Николая
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Св. Николай ступает на борт, а затем в окружении снующих моторок, лодок, суденышек и рыбацких шхун торжественно скрывается за горизонтом, оставляя Бари томиться в ожидании до вечера, когда покровитель торжественно сойдет на берег под хлопанье фейерверков и восклицания восхищенного люда. Статуя устанавливается под резным шатром-киворием на торговой площади и «наблюдает» за торжествами до конца следующего дня, 9 мая, после чего возвращается домой, в базилику.
А на набережной тем временем кипит вечерний торг, разносятся ароматы немыслимых кушаний, разложены разноцветные ткани, горланят фокусники и шарлатаны, неспешно прогуливаются тучные семейства с фунтиками сладостей. Бари словно живет ради этого заключительного момента витального вполне средневекового ликования, в котором, конечно, больше земного (и стихийно морского), нежели небесного, а потом долго вспоминает праздничную толкотню и готовится к новым чудесам.
Град Николы Морского
Каким же был этот Бари, встретивший мощи св. Николая? Монах Бернард, отправляясь в путешествие на Святую Землю, в середине IX века писал о «прибрежном сарацинском городе Бари, защищенном с юга толстыми крепостными стенами, а с севера возвышающемся над водами моря».
Статуя Святого Иоанна на религиозном шествии в Страстную пятницу в Бари
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Связь с морем первостепенна для мироощущения барцев. Она повлияла на раннюю их христианизацию, сказалась на укреплении экономических и культурных связей с государствами Средиземноморья, наконец, сыграла главную роль в обретении мощей св. Николая, что обеспечило внимание к Бари на веки вечные. Близ порта сгруппировались церкви.
Архивы Бари хранят множество документов с описаниями конструкций кораблей и их типологии. Это и грузовые судна (merciales), и пассажирские (peregrinorum).
Географ XII века Эдризий оставил нам сведения о корабельном строительстве непосредственно в городе: Бари имел свои верфи. Хроники донорманнского времени, то есть до прибытия мощей св. Николая, описывают Бари оживленным и, несомненно, самым богатым городом Апулии.
С IX по XII век здесь был и двор лангобардских правителей, и мусульманских эмиров, и византийцев, что сказалось на величественном и оригинальном облике городских сооружений. Древние стены города из мощных блоков белого камня — с двумя вратами, смотрящими на запад (Порто-Веккьо, Старые врата) и на восток (Порто-Нуова, Новые врата). Главный собор города, посвященный Богоматери,— цитадель веры и символ непоколебимого христианского присутствия на этой земле.
На месте, где теперь высится базилика св. Николая, прежде было укрепленное византийское подворье с донжонами и толстостенными дворцами. Город щетинился дозорными башнями, эдакими светскими колокольнями.
Многочисленная еврейская община занимала часть к востоку от нынешнего собора св. Николая и имела свою синагогу, а у крепостных стен громоздились монастыри, главный из которых, на юге, принадлежал бенедиктинскому ордену.
Именно настоятелю этого монастыря, Элии, и пришло в голову в марте 1087 года укрепить духовную мощь города мощами св. Николая. И 9 мая того же года произошел торжественный вход кораблей с реликвией в порт города — в соответствии с преданием, что сам св. Николай посетил Бари в IV веке по пути в Рим и избрал город местом упокоения.
Традиция приема паломников, называемых le ziazi, никогда не иссякала в старой части города. Ритуал гостеприимства особенно укрепился после Второй мировой войны и включал, помимо предоставления ночлега, перемену обязательных блюд к празднику св. Николая. 8 мая, когда святитель путешествует по морю, это фаршированные артишоки с горошком. 9 мая, когда весь город собирался на набережной и площадях для незабываемых прогулок в честь святого,— закуска из свежих моллюсков с лимоном и сыром проволоне и бесконечные бутерброды на местном домашним хлебе с вареной колбасой мортаделлой, сыром проволоне в сопровождении доброй кружки пива.
Кухня из даров моря и земли в честь св. Николая обильна и помогает достойно выдержать трехдневное паломничество.
Николины дары
Считается, что святитель Николай был не только покровителем торговцев (его образ запечатлен на гербе торговой палаты Бари), моряков, детей, нищих и еще многих и многих. Особые надежды в Италии возлагают на него незамужние девушки, раз уж он обеспечил приданым трех обреченных на распутство дев.
Колокольня кафедрального собора города Монополи недалеко от Бари
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6 декабря, в день его смерти, когда в России Никола Зимний, а в Северной Европе дети ждут подарков от него же, но в образе Санты, девушки Бари после праздничной литургии с надеждой обходят трижды вокруг мироточивого столба у гробницы святого в его базилике. И, безусловно, находят себе достойную пару.
Никола Угодник, Николай Чудотворец бесконечно почитаем в России. В Бари есть подворье Русской православной церкви. Каждый год на улицах старого города слышна русская речь. Подворье возникло благодаря царю-мученику Николаю II. В 1895 году, еще царевичем, он совершил паломничество к мощам святого своего покровителя, привез богатые дары. В городе не было православного храма, и, уже будучи царем, в 1913 году Николай повелел основать в новой части города церковь по образцу новгородских.
С тех пор здесь еженедельно проводятся богослужения.