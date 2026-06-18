Самые массовые налеты БПЛА на регионы России

18 июня Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении силами ПВО почти тысячи украинских БПЛА за сутки. Около 200 были сбиты на подлете к Москве. В Подмосковье пострадали как минимум 17 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов попали в НПЗ в Капотне. Другие крупные атаки БПЛА — в справке “Ъ”.

В ночь на 17 мая 2026 года сбито 556 БПЛА над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, сбито более 120 БПЛА. Одной из целей атак стал Московский НПЗ. 12 человек пострадали в Москве, 3 — погибли в Подмосковье.

В преддверии празднования 80-летия Победы 7 мая 2025 года Минобороны сообщило об уничтожении за сутки 524 БПЛА, 5 ракет «Нептун», 6 бомб JDAM и 2 снаряда HIMARS. Около 60 беспилотников летели на Москву.

В ночь на 25 марта 2026 года сбито 389 БПЛА над 14 регионами. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 56 БПЛА. Горел порт в Усть-Луге, в Выборге была повреждена кровля жилого дома.

В ночь на 6 июня 2026 года сбито 376 БПЛА над 16 регионами. Некоторые сбиты над территорией Абхазии. Мэр Москвы сообщал об отражении атаки 22 БПЛА, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупреждал о возможных перебоях мобильного интернета.

В ночь на 15 мая 2026 года сбито 355 БПЛА над 18 регионами. При атаке на Рязань погибли 5 человек, около 30 пострадали. Фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных объектов. В городе вводили режим ЧС.

В ночь на 3 июня 2026 года сбито 354 БПЛА над 16 регионами. В число атакованных вошла Ленобласть и Санкт-Петербург, где стартовал ПМЭФ. Губернатор Александр Беглов сообщал, что дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.

В ночь на 23 мая 2026 года сбито 348 БПЛА над 15 регионами. Дроны атаковали нефтебазу в Новороссийске, там вспыхнул пожар. Пострадали два жителя города.

7 мая 2026 года силы ПВО перехватили 347 БПЛА над 21 регионом. В Брянске под удар попали жилые дома, пострадали 13 человек. Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщал о повреждении трех пятиэтажек.

В ночь на 11 марта 2025 года сбито 343 БПЛА, из них 132 — над Курской областью, 91 — над Московским регионом. В Подмосковье 3 человека погибли, около 20 получили ранения. Шесть дронов сбиты над Курской АЭС.

6 июня 2026 года сбито 339 БПЛА над 13 регионами. Масштабной атаке подверглись Санкт-Петербург и Ленобласть, силы ПВО сбили над регионом 141 дрон. Четыре человека получили ранения при атаке на объект Минобороны в Большой Ижоре, там начался пожар.

В ночь на 3 мая 2026 года сбито 334 БПЛА над 16 регионами. В Ленобласти был атакован морской торговый порт Приморск, там вспыхнул пожар. ПВО также работала над Московским регионом и Крымом.