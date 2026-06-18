«Новабев групп» выплатит дивиденды из чистой прибыли прошлых лет

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о выплате дивидендов из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет является обычной практикой для «Новабев групп» (ранее Beluga Group), крупного российского производителя алкоголя. Например, за первое полугодие 2024 года акционеры также получали дивиденды в размере 12,5 руб. на акцию, а общая сумма выплат составила 1,58 млрд руб. В 2023 году компания выплатила 135 руб. на акцию по итогам девяти месяцев, а по итогам всего года — 225 руб. на акцию, что составило 100% чистой прибыли по МСФО за 2023 год (8,06 млрд руб.).

Компания активно использует дивидендную политику, направляя на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В марте 2024 года совет директоров рекомендовал выплатить 25 руб. на акцию за 2024 год, что в общей сложности составило 2,44 млрд руб. В августе 2023 года компания сменила название с Beluga Group на Novabev Group, чтобы, как отмечалось, разделить бренды группы и флагманской водки, а также охватить весь спектр крепких алкогольных напитков и вин.

Помимо производства и дистрибуции алкоголя, Novabev Group также владеет сетью алкомаркетов «Винлаб», и рассматривает проведение публичного размещения акций «Винлаба» в среднесрочной перспективе при благоприятных условиях на рынках капитала. Основатель «Новабев групп» Александр Мечетин также ранее продал Роял Кредит банк, в котором ему принадлежало 87,5% капитала.